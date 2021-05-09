Видео и фото Дня Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: как праздновала столица Сибири

Традиционный салют сибиряки увидели в 22.00. Фото: Евгений КОЧКИН

Мы собрали видео и фото Дня Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года, который столица Сибири уже второй раз отмечала во время пандемии. И пусть «Бессмертный полк» прошел в онлайн-режиме, на Параде Победы сибиряки все-таки смогли побывать и настроение у горожан было праздничным. В нашем материале — все самые яркие моменты праздника!

Губернатор возложил цветы к бюсту маршала Покрышкина. Фото: пресс-служба правительства НСО.

По традиции, утром 9 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы к бюсту Александра Покрышкина, маршала авиации, трижды героя Советского Союза.

Так быстрее будет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед Парадом в городе перекрыли дороги. Чтобы быстрее добраться до площади и занять удобное место сибиряки выбирают электросамокаты.

Военнослужащие долго готовились к параду. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 10 утра новосибирцы собрались на площади Ленина, чтобы посмотреть Парад Победы. По центру города прошли более двух тысяч военных и 50 единиц боевой техники. Участвовали в шествии девушки-военные, кадеты, представители сухопутных войск, сотрудники МВД.

Без маски никуда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Примета пандемии: на Параде сибиряки были в масках: без них зрителей не пропускали.

Ракетный комплекс «С-400». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Возглавил колонны военной техники легендарный танк Т-34. Вслед за ним на площадь Ленина выехали мощные бронетранспортеры, современный ракетный комплекс — и это только малая часть того, что увидели на Параде сибиряки.

Авиапарад прошел быстро. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Воздушная часть парада началась с «Терминаторов»: вертолетов МИ-8, которые получивших такое название, было 4. Следом за ними быстро пролетели два тяжелых истребителя- перехватчика МиГ-31 БМ.

Акция прошла в онлайн-режиме. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В завершении парада по традиции на площадь Ленина должен был выйти «Бессмертный полк». Из-за коронавируса уже второй год акция проходит в онлайн-режиме. Сибиряки выкладывают в социальные сети фотографии своих дедов и прадедов, и рассказывают их истории.

Совсем скоро на этом месте появится стела. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для Новосибирска 9 мая — двойной праздник. Впервые он встречает его в звании «Город трудовой доблести». В связи с этим днем на площади Калинина был заложен камень, где чуть позже установят стелу.

Сибиряки приняли участие в акции "Свет победы". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы приняли участие в акции «Свет победы». Они зажгли свечи и таким образом почтили память героев Великой Отечественной войны.

Военные сделали 30 залпов. Фото: Евгений КОЧКИН

Яркой точкой в праздновании стал праздничный салют: фейерверк началсяв 22.00. Военные сделали 30 залпов и выпустили в небо 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

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