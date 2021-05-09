Фото и видео Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: «Терминаторы», «Град» и легендарный танк на площади Ленина

Колонну с военной техникой возглавил танк Т-34.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирск отмечает самый патриотичный праздник: мы собрали лучшие фото и видео Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года. Показываем, как прошло торжество на площади Ленина .
Первыми на площадь вышли курсанты Новосибирского высшего командного военного училища.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Традиционно парад открыла рота почетного караула: они внесли на площадь Знамя Победы и флаг Министерства обороны Российской Федерации.
В центре площади был военный оркестр.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сводный военный оркестр Новосибирского гарнизона исполнил песни военных лет.
В параде приняли участие больше 2х тысяч человек.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
С Днем Победы сибиряков поздравил Сергей Рыжков, генерал-лейтенант, командующий 41 общевойсковой армией:
— В этом году мы отмечаем 76-годовщину окончания Великой Отечественной войны. День Победы всегда был, есть и будет для нас священным праздником. Великая Отечественная война стала испытанием силы и духа для всего нашего народа. Миллионы людей встали на защиту родной земли. Низкий поклон тем, кто ковал эту победу.
Все зрители были в масках.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Примета пандемии: новосибирцам разрешили посетить Парад Победы только с одним условием — нужно было прийти в маске и соблюдать социальную дистанцию.
Девушки — украшение российской армии.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Было и еще одно отличие этого Парада: в нем участвовали девушки из МВД, ГУФСИН, воинских частей Новосибирского гарнизона и «Юнармии».
Многие участники парада волновались перед выходом.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
А вот курсанты Новосибирского командного речного училища имени Дежнева участвовали в шествии уже не в первый раз.
Все шли ровным строем в одну ногу.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
По главной площади Новосибирска прошли и представители ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Т-34 всегда наводил ужас на врагов.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Танк Т-24 — символ Великой победы. По традиции именно ему выпала честь возглавлять колонну с военной техникой. Специально перед парадом военные подготовили танк: им удалось довести долю оригинальных деталей в боевой машине до 99%.
БТР-82АМ получил прозвище «истребитель танков».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
По площади Ленина проехала колонна современных бронетранспортеров БТР-82АМ. Они предназначены для доставки пехоты на поле боя и огневой поддержки личного состава. Бронетранспортеры стали надежной опорой мотострелков.
Достойный приемник легендарных «Катюш».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
УВидели сибиряки и 122-миллиметровые боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Град». Они предназначены для уничтожения не бронированной техники противника.
Мощный ракетный комплекс «ЯРС».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
«ЯРС» — современный подвижный грунтовый ракетный комплекс. Он оснащен межконтинентальной баллистической ракетой.
Над городом пролетели «Терминаторы».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Во время Парада Победы в небо взлетели 4 вертолета МИ-8 «Терминатор». Они являются новейшей модификацией самого распространенного вертолета МИ-8. Так же зрители смогли увидеть два тяжелых истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ.
На площадь вынесли увеличенную копию знамени победы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В завершении парада на площадь вынесли легендарное Знамя Победы. Точнее, увеличенную копию того знамени, которое водрузили над рейхстагом в 1945 году.
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