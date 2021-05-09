Фото и видео Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: «Терминаторы», «Град» и легендарный танк на площади Ленина

Колонну с военной техникой возглавил танк Т-34. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирск отмечает самый патриотичный праздник: мы собрали лучшие фото и видео Парада Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года. Показываем, как прошло торжество на площади Ленина .

Первыми на площадь вышли курсанты Новосибирского высшего командного военного училища. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Традиционно парад открыла рота почетного караула: они внесли на площадь Знамя Победы и флаг Министерства обороны Российской Федерации.

В центре площади был военный оркестр. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сводный военный оркестр Новосибирского гарнизона исполнил песни военных лет.

В параде приняли участие больше 2х тысяч человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С Днем Победы сибиряков поздравил Сергей Рыжков, генерал-лейтенант, командующий 41 общевойсковой армией:

— В этом году мы отмечаем 76-годовщину окончания Великой Отечественной войны. День Победы всегда был, есть и будет для нас священным праздником. Великая Отечественная война стала испытанием силы и духа для всего нашего народа. Миллионы людей встали на защиту родной земли. Низкий поклон тем, кто ковал эту победу.

Все зрители были в масках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Примета пандемии: новосибирцам разрешили посетить Парад Победы только с одним условием — нужно было прийти в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Девушки — украшение российской армии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Было и еще одно отличие этого Парада: в нем участвовали девушки из МВД, ГУФСИН, воинских частей Новосибирского гарнизона и «Юнармии».

Многие участники парада волновались перед выходом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот курсанты Новосибирского командного речного училища имени Дежнева участвовали в шествии уже не в первый раз.

Все шли ровным строем в одну ногу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По главной площади Новосибирска прошли и представители ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Т-34 всегда наводил ужас на врагов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Танк Т-24 — символ Великой победы. По традиции именно ему выпала честь возглавлять колонну с военной техникой. Специально перед парадом военные подготовили танк: им удалось довести долю оригинальных деталей в боевой машине до 99%.

БТР-82АМ получил прозвище «истребитель танков». Фото: Алена МАРТЫНОВА

По площади Ленина проехала колонна современных бронетранспортеров БТР-82АМ. Они предназначены для доставки пехоты на поле боя и огневой поддержки личного состава. Бронетранспортеры стали надежной опорой мотострелков.

Достойный приемник легендарных «Катюш». Фото: Алена МАРТЫНОВА

УВидели сибиряки и 122-миллиметровые боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Град». Они предназначены для уничтожения не бронированной техники противника.

Мощный ракетный комплекс «ЯРС». Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ЯРС» — современный подвижный грунтовый ракетный комплекс. Он оснащен межконтинентальной баллистической ракетой.

Над городом пролетели «Терминаторы». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время Парада Победы в небо взлетели 4 вертолета МИ-8 «Терминатор». Они являются новейшей модификацией самого распространенного вертолета МИ-8. Так же зрители смогли увидеть два тяжелых истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ.

На площадь вынесли увеличенную копию знамени победы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В завершении парада на площадь вынесли легендарное Знамя Победы. Точнее, увеличенную копию того знамени, которое водрузили над рейхстагом в 1945 году.

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