День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Новосибирск второй раз отмечает День Победы во время пандемии. Фото: Алексей ФОКИН

День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года – один из самых важных праздников для сибиряков, и отмечает его город с размахом. В каждой семье есть герои, давшие отпор фашистам на поле боя или ковавшие Победу в тылу. И в этот день давайте вместе вспомним сибирских фронтовиков в нашей прямой онлайн-трансляции.

И пусть из-за пандемии многие мероприятия, как и в прошлом году, пришлось отменить, праздничное настроение в столице Сибири все-таки сохраняется.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем самык необычные кадры.