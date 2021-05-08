«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

В акции традиционно участвуют десятки тысяч человек. Фото: Алексей ФОКИН

«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года – акция, которая объединила десятки тысяч сибиряков. И пусть в этом году из-за пандемии горожане не смогут пройти с портретами фронтовиков-героев, акция все-таки состоится в режиме онлайн. Как сибиряки участвуют в ней в соцсетях – смотрите в нашей прямой онлайн-трансляции, которая начнется в 9.00.

Делитесь историями о своих близких, победивших фашистов, на страничках в интернете: мы с гордостью их добавим в нашу трансляцию.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем самые необычные кадры.