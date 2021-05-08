Благодаря ясновидящей сибирячка узнала правду о деде-фронтовике и нашла братьев

Своего дедушку (на фото слева) Светлана (на фото справа) так и не увидела. Фото: личный архив.

История сибирячки Светланы Шерстобоевой – маленькое чудо, которое свершилось благодаря ее деду-фронтовику. И хотя она его ни разу в жизни не видела, но во время поисков хоть каких-то данным о нем Светлана обрела огромную семью. Как это произошло – в материале КП-Новосибирск.

«ПРИШЛА ПОХОРОНКА»

- С моим дедом Василием Павловичем бабушка Лена познакомилась в госпитале, еще до войны. «Лена! У нас летчик разбился... У тебя же первая положительная! Дашь кровь?» - попросили ее, - говорит Светлана. - И худенькая, хрупкая, она отдала около литра крови капитану, летчику ВВС. Вскоре он стал ее мужем, 1 января 1941 года родилась моя мама. А в июле 41-го пришла похоронка на деда. Бабушка больше не увидела мужа, а моя мама – отца.

Обрушилась на семью и еще одна беда.

- Тогда, в 1941-1945 годах, дети гибли при отступлении, при бомбежках, в оккупации. Где-то в местечке Усть-Баргузин в Забайкалье в эвакуации похоронена грудничком моя тетя Римма. Выжила во время войны только моя мама. До конца жизни моя бабушка Лена не ела фрукты до Яблочного Спаса. Всегда говорила, что иначе там, на небесах, деткам не достанется яблочек, - поделилась с КП-Новосибирск Светлана.

Все были уверены, что деда Светланы нет в живых, и ее бабушка после войны попыталась устроить свою жизнь.

- Бабушка не вернулась из эвакуации в Люберцы, где был их дом, а остановилась на полпути в Омске, у родных. Она, как и многие солдатки, так и не вышла замуж. Моя бабушка, которая была красивою даже совсем старенькой, в 28 лет осталась одна. Мы были ее семьей, - вспоминает сибирячка. - Я тайно завидовала тем, у кого дед вернулся с войны. Это была большая редкость среди моих друзей и знакомых.

Елена Петровна Поймеева - бабушка Светланы. Фото: личный архив.

«ЖИВ, В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ»

А спустя четверть века произошло то, что совсем никто не ожидал.

- Не знаю как, но в те советские времена атеизма моя мама познакомилась с ясновидящей. И эта женщина что-то увидела про нашу семью. Про маминого отца Василия ясновидящая сказала, что видит его живым. Он не умер, не погиб. И видит она его почему-то в полосатой пижаме. Я не поверила, но подумала, может, во время войны он оказался узником концлагеря, - продолжает Светлана.

Потом еще больше двадцати лет не было никаких ниточек. Брат Светланы закончил военное училище, служил в авиаполку Забайкальского военного округа. И как-то летом он был проездом с другом Лешей, которого отправили на повышение в Генштаб в Москву.

- Я почему-то хорошо помню тот момент, как мама отдает Леше записку с ФИО своего отца, датой рождения. Это было настолько нереально - Лешу, которого я видела впервые в жизни, просили найти хоть что-то о Василии Павловиче Клянине. Узнать, как наш дед погиб и где находится его могила, - говорит сибирячка.

Друг Леша выполнил свое обещание: выяснил, что кадровый военный Василий Клянин не погиб, он вернулся с войны, и в архиве хранится даже его последний домашний адрес.

Мама Светланы - Валентина. Фото: личный архив.

«НЕ НАШЕЛ ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ»

- Я отчетливо помню это письмо, которая мама писала спустя 60 лет после Победы... Как старательно она выводила каждое слово своим красивым почерком. С какой надеждой она писала своему отцу. А на конверте вверху добавила крупно печатными буквами: «Если адресат выбыл, просьба вскрыть это письмо, и решить, куда переслать его дальше», - описывает дальнейшие события Светлана.

Письмо действительно не вернулось, но из Министерства внутренних дел Литовской Республики спустя несколько месяцев пришел ответ: «Мы нашли родственников В.П. Клянина, ваше письмо переслали им, если они сочтут возможным, то вам ответят».

И ответили! Как оказалось, после войны Василий не смог найти свою жену Лену, потом женился второй раз. У него родились еще две дочери.

- И умер он только в 70-х, перед этим тяжело болел и лежал в больнице. Все, как говорила ясновидящая. Мистика! – удивляется Светлана. - В 2007 году ко Дню Победы мама получила приглашение от своей сестры посетить могилу отца. Она стояла на коленях и долго плакала. Сама уже старенькая и больная. А потом мамина сестра - моя тётя Галя - приехала к нам в гости, в Бердск. Мы сидели за большим столом, не чокаясь, пили за деда Васю. Она была как родная мне, тётя Галя. Так тепло было за столом, как будто нас специально собрал вместе наш общий дед. Братья пели военные песни под гитару. И я тогда спросила у тёти, была ли у деда в больнице полосатая пижама? Она удивилась: «Да, а откуда вы знаете?».

Родственники из Литвы передали семье Светланы свои фотографии на память.

- Я пристально вглядывалась в лица моих далеких сродных братьев, которых я ни разу не видела. Они казались мне такими знакомыми, - говорит Светлана. И радуется, что обрела большую семью.

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