Последние новости Новосибирска на 8 мая 2021 года: кондуктор высадила детей из автобуса, сибирячка похудела из-за боязни коронавируса

Девушка похудела до 68 килограмм. Фото: предоставлено Натальей Шергуновой/ Владислав КОМЯКОВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 мая 2021 года: все самое интересное - в нашей подборке.
КОНДУКТОР ВЫСАДИЛА ДЕТЕЙ ИЗ АВТОБУСА
13-летняя девочка вместе с братом отправилась в гости к бабушке. Дети зашли в автобус и девочка рассчиталась транспортной картой за себя. Когда дошла очередь до младшего брата, у них не оказалось наличных, чтобы оплатить проезд мальчишке. Кондуктор высадила детей и им пришлось идти пешком до бабушки.
СИБИРСКАЯ ПЫШКА ИСПУГАЛАСЬ КОРОНАВИРУСА И ПОХУДЕЛА
35-летняя Наталья Шергунова раньше весила 135 килограммов и носила одежду невероятно больших размеров. За год женщине удалось похудеть до 68 килограммов и кардинально изменить свою жизнь. И все потому, что она испугалась, что полные люди плохо справляются с коронавирусом.
НОВОСИБИРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗАЛИ СВОИ ИСТОРИИ ПОБЕДЫ
Благотворительный фонд «Память поколений» накануне организовал фотосессию, героями которой стали фронтовики. У них много орденов и медалей, лица испещрены морщинами, а в глазах — боль минувших лет. И для каждого из нас эти люди — наша гордость, любовь и сила. Корреспондент КП-Новосибирск побывала в фотостудии вместе с участниками Великой Отечественной войны и пообщалась с героями.
ТАКСИСТ ИЗНАСИЛОВАЛ ПАССАЖИРКУ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ
В Ленинском районе таксист изнасиловал пассажирку: об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах. Девушка находилась в машине, когда водитель на нее напал. Она написала заявление в полицию и правоохранители уже нашли водителя.
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