Последние новости Новосибирска на 7 мая 2021 года: 15-летняя школьница родила дочку, сибирячке угрожают из-за рассказа о больных в тайском кондо

Девушка забеременела на одыхе. Фото: Алексей БУЛАТОВ/ Светлана ГОБЕРНИК.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 мая 2021 года: читайте наш материал и будьте в курсе самых важных событий в городе.

ШКОЛЬНИЦА ЗАБЕРЕМЕНЕЛА НА ТУРБАЗЕ В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

15-летняя школьница из Новосибирска родила девочку после отдыха на Алтае. В августе прошлого года семья с двумя детьми приезжала на турбазу, там и отмечали день рождения старшей дочери. Родители даже не знали, что школьница уединялась с каким-то парнем. Вернувшись домой, Марина поняла, что беременна. 3 мая в домашних условиях школьница родила дочку, но скрывает, кто является отцом ребенка.

СИБИРЯЧКЕ УГРОЖАЮТ ИЗ-ЗА ПОСТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Сибирячка Светлана Шерстобоева — известный в Паттайе волонтер: она не раз помогала россиянам, которые оказались в тяжелой ситуации в Таиланде. Женщзина узнала, что в одном из кондо был человек, который переболел коронавирусом. Примерно в это же время сибирячка узнала, что ковидом заразилась семья риелторов, которые бывают в совершенно разных комплексах. Женщина написала пост об этом, а в ответ посыпались угрозы.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ НА ДАЧАХ

Дачный конфликт под Новосибирском закончился стрельбой и нападением на участкового. Дмитрий З., надев военную форму, прострелил из пневматической винтовки ногу рабочему и угрожал соседу сжечь дом вместе с беременной женой и детьми. А чтобы всем обитателям СНТ стало по-настоящему страшно, мужчина обматерил и ударил участкового, которого люди позвали на помощь.

МАЛЬЧИК, ПОСТРАДАВШИЙ НА ПОЖАРЕ, УМЕР В БОЛЬНИЦЕ

9-летний мальчик, которого спас сосед из горящего дома в Новосибирской области, скончался в больнице от ожогов. Напомним, пожар в частном доме в городе Искитим случился 5 мая. Мама ребенка выбежала из горящего дома на улицу, чтобы позвать на помощь. Сосед семьи бросился в полыхающее здание и вынес ребенка. Мальчика с 90% ожогами тела доставили в больницу, но спасти его, увы, не удалось.

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