9-летний мальчик, спасенный на пожаре в Новосибирской области, умер в больнице

9-летний мальчик, которого спас сосед из горящего дома в Новосибирской области, скончался в больнице. Фото: СУ СКР по НСО

9-летний мальчик, которого спас сосед из горящего дома в Новосибирской области, скончался в больнице от ожогов. Напомним, пожар в частном доме в городе Искитим случился 5 мая. Хозяйка дома выбежала из горящего дома на улицу, чтобы позвать на помощь, поскольку в доме находился ее сын. Сосед сибирячки, не раздумывая, бросился спасать ребенка. Мужчине удалось вынести мальчика из горящей постройки, его с 90% ожогами тела доставили в больницу. К сожалению, спасти его не удалось. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

— Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — пояснили в Следственном комитете России по Новосибирской области. — В рамках уголовного дела будут проведены все возможные следственные действия и экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего и дачи правовой оценки действиям лиц, ответственных за детскую безопасность.

Сейчас следователи уже опросили очевидцев пожара, осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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