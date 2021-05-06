Дежурная часть подвела итоги апреля

Группы быстрого реагирования в апреле осуществили 1520 боевых выездов.

Большую часть тревог в дежурную часть принесли срабатывания охранной сигнализации и тревожных кнопок - 1069 и 375 раз соответственно. Общее число пожарных тревог за месяц составило 71. 5 раз сигналы о происшествиях поступали по телефону.

Самым распространенным правонарушением месяца стало хулиганство - 231 случай, 87 раз экипажи ГБР выезжали для предотвращения хищений.

Всего в апреле сотрудниками Агентства было пресечено 155 различных правонарушений, задержано 68 человек, их совершивших, из них 9 - несовершеннолетних.

Статистика показывает, что в апреле ровно в два раза меньше, чем в марте 2021 года было задержано правонарушителей, находившихся в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического), их было 8 человек.

67 раз за месяц осуществлялось взаимодействие сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ с правоохранительными органами.