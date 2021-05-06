Предотвращён пожар в крупном бизнес-центре

2 мая, ориентировочно, в 20:00 в офисе, расположенном на 16-ом этаже бизнес-центра «Сити Центр» на ул. Депутатская, 46, сработала пожарная сигнализация. Тревога поступила на пульт централизованного наблюдения Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Постовой охранник Браун Константин поднялся на этаж, с которого поступил сигнал тревоги, и сразу же почувствовал резкий запах дыма. О происшествии по рации он незамедлительно доложил напарнику Игину Сергею и в дежурную часть Агентства. В бизнес-центр были вызваны пожарные.

Но ситуация потребовала незамедлительной реакции - из-под двери одного из офисов начал струиться дым. Не теряя времени, Константин открыл офис, вошел внутрь и, обнаружив горящий компьютер, отключил его от сети электропитания. Охранник Сергей Игин тем временем обесточил этаж. При помощи пенного огнетушителя, имевшегося на этаже, гвардейцы ликвидировали возгорание.

Прибывшие к месту тревоги пожарно-спасательные силы МЧС России убедились в том, что огонь полностью потушен и опасность его распространения отсутствует. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки в системном блоке компьютера. Благодаря своевременным и грамотным действиям охранников материальный ущерб от пожара ограничился стоимостью сгоревшего блока.

Буквально накануне, 30 апреля, по инициативе руководства бизнес-центра, силами сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в здании была проведена плановая учебная тренировка на случай возникновения пожара. Охранники отработали алгоритм действий при ЧС, что помогло им впоследствии действовать умело, оперативно и слаженно.