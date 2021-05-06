В Новосибирске партия «Новые люди» предложила дополнить закон о содержании животных

Фото: партия «Новые люди»

Так, совсем недавно в Бердске собака сорвалась с цепи и покусала 5-летнему мальчику лицо. Ребёнку потребовалась операция. А несколько месяцев назад крупный пёс кинулся на 8-летнюю девочку, которая шла в школу, и укусил за ноги. Тогда от серьёзных увечий девочку спасло лишь то, что на ней были плотные зимние сапоги.

И если сообщения о нападениях собак мелькают в СМИ регулярно, то сообщений о привлечении хозяев к ответственности попросту нет. При этом статистика говорит, что домашние собаки кидаются на прохожих даже чаще, чем беспризорные. В 59% случаев нападений у животного есть хозяин.

Новые люди запросили в ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о том, сколько владельцев агрессивных собак привлекли хотя бы к административной ответственности.

Источник: Архив "КП" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«В КоАП отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за нарушение правил содержания и выгула собак. Вместе с тем административная ответственность за такие правонарушения установлена законодательством большинства субъектов Российской Федерации, поскольку такой вариант правового регулирования позволяет учитывать специфику отдельных регионов страны», - говорится в ответе полиции.

Получается, из-за несовершенства законодательства безответственных хозяев почти невозможно привлечь к ответу.

«Налицо формальный подход, от которого страдают и дети, и взрослые. Очевидно, что необходимо доработать законы, касающиеся животных, а также пресечь безответственное поведение некоторых владельцев собак», - говорит секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Карасева.

Предложение по изменению административного кодекса отделение партии направило в Правительство России.

Ранее партия «Новые люди» в Новосибирской области провела круглый стол, посвящённый проблеме бездомных животных. По его итогу партийцы сформулировали предложения, которые касаются контроля за заводчиками собак. Кроме того, Новые люди предлагают создать льготные условия для стерилизации животных и развивать систему приютов.

Проблемой бездомных животных партия «Новые люди» занимается уже около года. В Новосибирске волонтёры Новых людей провели ряд выездов в приюты. На федеральном уровне партия запустила инициативу «Зоопатруль» - общественное движение людей, небезразличных к судьбе животных.

Справка:

Партия «Новые люди» создана в марте прошлого года. Её основатель - предприниматель Алексей Нечаев. На выборах в сентябре 2020-го она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.