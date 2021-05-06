Парад военной техники и авиации в Новосибирске на 9 мая 2021 года: схема маршрута и порядок движения военных колонн

Танк Т-34 возглавит колонну военной техники.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Парад военной техники и авиации в Новосибирске на 9 мая 2021 года - один из самых ярких моментов празднования Дня Победы. Чтобы обеспечить безопасность во время торжества, будут перекрыты дороги, закроют на несколько часов станцию метро «Площадь Ленина». О том, какой будет схема маршрута и порядок движения военных колонн, - читайте в нашем материале.
Примета пандемии: участники парада в масках.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
КТО ГЛАВНЫЙ НА ПАРАДЕ?
Принимает парад в Новосибирске командующий 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Рыжков. Он родился 25 октября 1968 года, окончил Ленинградское общевойсковое училище, общевойсковую Академию Вооруженных сил России и Академию Генерального штаба ВС РФ. Сергей Рыжков награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с изображением мечей), Александра Невского, Суворова, Мужества, «За военные заслуги».
В параде примут участие и девушки.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
КАК ПОЙДУТ КОЛОННЫ?
— Знаменная группа Новосибирского высшего военного командного училища с Государственным флагом Российской Федерации, Знаменем Победы и флагом Министерства обороны Российской Федерации
— Рота почетного караула с флагами трех видов Вооруженных сил: Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота
— Парадный расчет 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады
— Парадный расчет 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады
— Парадный расчет 35-й Таллинской ордена Красной Звезды бригады управления
— Сводный парадный расчет девушек соединений и воинских частей Новосибирского гарнизона
— Парадный расчет 24-й отдельной бригады специального назначения
Над городом пролетят два тяжелых истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Парадный расчет 41-й Амурской дивизии противовоздушной обороны
— 39-я гвардейская ракетная Глуховская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия
— 19-й отряд специального назначения «Ермак»
— Парадный расчет Новосибирского института войск национальной гвардии Российской Федерации имени генерала армии Яковлева
— Парадный расчет Главного управления МЧС России по Новосибирской области
— Парадный расчет Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области
— Парадный расчет девушек Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области
— Парадный расчет Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу
— Парадный расчет Главного управления МВД России по Новосибирской области
— Парадный расчет женского пола ГУ МВД по НСО
— Офицеры и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища
— Парадный расчет Авиационного кадетского корпуса имени Александра Покрышкина
— Парадный расчет Новосибирского командного речного училища имени Дежнева
— Детский морской центр «Каравелла» имени Александра Москаленко
— Кадеты Сибирского кадетского корпуса
— Юнармейское движение
КАКУЮ ТЕХНИКУ УВИДИМ?
— Легендарный танк Т-34
— Бронированные командно-штабные автомобили «Тигр»
— Автомобили с многофункциональным беспилотным комплексом «Элерон-3»
— Колонна современных бронетранспортеров БТР-82АМ
— 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «НОНА-СВК» на базе бронетранспортера БТР-80
— Модернизированный танк Т-72Б3М
— 122-миллиметровые боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Град»
— Тягачи с 152-миллиметровыми гаубицами «Мста-Б»
— Цифровая универсальная передвижная радиолокационная станция Р-416ГМ
— Боевая машина «Панцирь 1С»
— Высокоточный ракетный комплекс «С-400»
— Современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «ЯРС» ракетных войск стратегического назначения
— Ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая на базе «Урал»
ЧТО БУДЕТ В НЕБЕ?
Самыми первыми в небе появятся две пары вертолетов Ми-8 «Терминатор». Они являются новейшей модификацией самого распространенного вертолета Ми-8. А в самом конце новосибирцы смогут увидеть группу из двух тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Алкоголь не продадут
Запрет на продажу спиртного в магазинах города будет действовать 9 мая с 9.00 до 17.00. Приобрести алкоголь сибиряки не смогут рядом с центральными улицами, где пройдут торжества: в границах улиц Ипподромской, Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, а также в границах Красного проспекта и улицы Советской.
Кроме того, 9 мая запрещена продажа продуктов в стеклянных упаковках, а летние кафе должны закончить работу не позже 23.00.
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