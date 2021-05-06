Парад военной техники и авиации в Новосибирске на 9 мая 2021 года: схема маршрута и порядок движения военных колонн

Танк Т-34 возглавит колонну военной техники. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парад военной техники и авиации в Новосибирске на 9 мая 2021 года - один из самых ярких моментов празднования Дня Победы. Чтобы обеспечить безопасность во время торжества, будут перекрыты дороги, закроют на несколько часов станцию метро «Площадь Ленина». О том, какой будет схема маршрута и порядок движения военных колонн, - читайте в нашем материале.

Примета пандемии: участники парада в масках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КТО ГЛАВНЫЙ НА ПАРАДЕ?

Принимает парад в Новосибирске командующий 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Рыжков. Он родился 25 октября 1968 года, окончил Ленинградское общевойсковое училище, общевойсковую Академию Вооруженных сил России и Академию Генерального штаба ВС РФ. Сергей Рыжков награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с изображением мечей), Александра Невского, Суворова, Мужества, «За военные заслуги».

В параде примут участие и девушки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАК ПОЙДУТ КОЛОННЫ?

— Знаменная группа Новосибирского высшего военного командного училища с Государственным флагом Российской Федерации, Знаменем Победы и флагом Министерства обороны Российской Федерации

— Рота почетного караула с флагами трех видов Вооруженных сил: Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота

— Парадный расчет 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады

— Парадный расчет 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады

— Парадный расчет 35-й Таллинской ордена Красной Звезды бригады управления

— Сводный парадный расчет девушек соединений и воинских частей Новосибирского гарнизона

— Парадный расчет 24-й отдельной бригады специального назначения

Над городом пролетят два тяжелых истребителя-перехватчика МиГ-31 БМ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Парадный расчет 41-й Амурской дивизии противовоздушной обороны

— 39-я гвардейская ракетная Глуховская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия

— 19-й отряд специального назначения «Ермак»

— Парадный расчет Новосибирского института войск национальной гвардии Российской Федерации имени генерала армии Яковлева

— Парадный расчет Главного управления МЧС России по Новосибирской области

— Парадный расчет Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области

— Парадный расчет девушек Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области

— Парадный расчет Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

— Парадный расчет Главного управления МВД России по Новосибирской области

— Парадный расчет женского пола ГУ МВД по НСО

— Офицеры и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища

— Парадный расчет Авиационного кадетского корпуса имени Александра Покрышкина

— Парадный расчет Новосибирского командного речного училища имени Дежнева

— Детский морской центр «Каравелла» имени Александра Москаленко

— Кадеты Сибирского кадетского корпуса

— Юнармейское движение

КАКУЮ ТЕХНИКУ УВИДИМ?

— Легендарный танк Т-34

— Бронированные командно-штабные автомобили «Тигр»

— Автомобили с многофункциональным беспилотным комплексом «Элерон-3»

— Колонна современных бронетранспортеров БТР-82АМ

— 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «НОНА-СВК» на базе бронетранспортера БТР-80

— Модернизированный танк Т-72Б3М

— 122-миллиметровые боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Град»

— Тягачи с 152-миллиметровыми гаубицами «Мста-Б»

— Цифровая универсальная передвижная радиолокационная станция Р-416ГМ

— Боевая машина «Панцирь 1С»

— Высокоточный ракетный комплекс «С-400»

— Современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «ЯРС» ракетных войск стратегического назначения

— Ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая на базе «Урал»

ЧТО БУДЕТ В НЕБЕ?

Самыми первыми в небе появятся две пары вертолетов Ми-8 «Терминатор». Они являются новейшей модификацией самого распространенного вертолета Ми-8. А в самом конце новосибирцы смогут увидеть группу из двух тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ.

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Алкоголь не продадут

Запрет на продажу спиртного в магазинах города будет действовать 9 мая с 9.00 до 17.00. Приобрести алкоголь сибиряки не смогут рядом с центральными улицами, где пройдут торжества: в границах улиц Ипподромской, Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, а также в границах Красного проспекта и улицы Советской.

Кроме того, 9 мая запрещена продажа продуктов в стеклянных упаковках, а летние кафе должны закончить работу не позже 23.00.

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