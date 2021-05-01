Как выбрать тариф под себя и сэкономить на мобильной связи

Рисунок: Евгений Прокинов.

Как правило, мобильные операторы навязывают клиенту определенный пакет услуг. А человеку часть функций из этого пакета может быть вообще не интересна. Все мы - разные, и запросы у нас - разные. Мобильный оператор Yota это учел и запустил привлекательную для клиентов кампанию #yotaукаждогосвоя.

- При создании тарифов мобильный оператор должен отталкиваться от интересов каждого клиента, а не от своих собственных. Yota должна быть у каждого своя, - комментирует руководитель по бренду и коммуникациям Yota Елена Толбузова.

Своим новым клиентам при подключении Yota предлагает особые условия: за 370 рублей они получают 2000 минут разговора и безлимитный интернет на 30 дней. А после 30-дневного периода человек видит, на что и сколько тратит минуты и гигабайты. И может выбрать тариф под себя, отбросив ненужные функции и где-то сэкономив.

Чтобы людям проще было сориентироваться в сервисе, причем сделать это весело и нескучно, мобильный оператор запустил сайт, где можно посмотреть варианты различных тарифов на примере героев кино и мультфильмов. Индиана Джонс, Данила Багров, Гарри Поттер - что выберут они? А вы? Заходите, смотрите, сравнивайте, какой тариф подходит вам больше всего.

УЗНАЙ, А КАКОЙ ТЫ ГЕРОЙ?!