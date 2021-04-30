Александр Карелин: Федеральный оргкомитет принял решение продлить подачу заявок кандидатов на предварительное голосование «Единой России» до 14 мая

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

30 апреля на заседании регионального оргкомитета предварительного голосования в Новосибирске объявили, что в связи с высоким интересом жителей Новосибирской области к участию в предварительном голосовании в Федеральный оргкомитет было направлено обращение об оказании содействия в продлении срока подачи документов кандидатами. И 28 апреля решение о продлении сроков до 14 мая было принято на федеральном уровне. Об этом сообщил председатель Федерального оргкомитета предварительного голосования сенатор Александр Карелин.

- Спасибо федеральному оргкомитету и вам лично за то, что оперативно поддержали наше обращение. Это говорит о высоком интересе к выборам в Госдуму РФ. А интерес к внутрипартийным процедурам - дополнительное подтверждение того, что люди считают эти процедуры справедливыми и прозрачными и что они готовы в них участвовать, - сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель регионального оргкомитета Андрей Травников.

Он также отметил высокую активность участников - 20 человек на место по округам.

- Многие участники осознают, что праймериз - процедура соревновательная, и не каждый из 20 человек, претендующих на одно место в Госдуме, сможет войти в число кандидатов. Но люди хотят заявить о себе, хотят показать себя партии «Единая Россия» и стать частью ее проектов, в том числе избирательной кампании. И то, что мы даем возможность кому-то еще подготовить документы, принять решение и войти в список претендентов, - это очень важно и полезно, - считает Андрей Травников.

Директор медиахолдинга «Комсомольская правда» - Новосибирск» Галина Попова подчеркнула, что предварительное голосование «Единой России» становится популярным у населения.

- 20 человек на место - этот показатель говорит о высоком интересе у жителей региона. Причем это не одни и те же лица. Среди заявившихся много интересных участников, представляющих различные сферы общества: актеры, врачи, общественники, представители образования, бизнесмены, - прокомментировала Галина Попова.

СПРАВКА «КП»

По состоянию на 30 апреля региональным оргкомитетом зарегистрирован 121 кандидат.

Количество лиц, выдвинувшихся одновременно по списку и по одномандатным избирательным округам, составляет 25 человек.

Зарегистрировано по списку 63 кандидата, по одномандатным избирательным округам - 58.

Наиболее популярным избирательным округом, где зарегистрировано наибольшее количество кандидатов, является Новосибирский одномандатный избирательный округ № 135 - 20 кандидатов.

С большим отрывом идут Центральный округ № 136 и Барабинский округ № 138 - по 13 кандидатов от каждого.

Замыкает условную турнирную таблицу Искитимский одномандатный избирательный округ № 137, по которому заявлено 12 кандидатов.