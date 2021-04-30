Партия «Новые люди» предлагает дать избирателям возможность отправлять мэров в отставку

Фото: партия «Новые люди».

- Разбитые дороги, горы снега зимой и кучи пыли и грязи весной и летом, благоустройство лишь в отчетах, а не в реальности - это лишь незначительная часть претензий, которые накопились к мэру Новосибирска у жителей города. При этом дальше общественного порицания дело не идет - так как никакого механизма воздействия на градоначальника у жителей города просто нет, - комментирует ситуацию лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева. Она предлагает изменить ситуацию и к возможности выбирать мэров добавить избирателям механизм отзыва градоначальников.

Новосибирцы должны иметь возможность не только выбирать мэра, но и отправить его в отставку, если он не справился со своими обязанностями. Только в этом случае глава города будет ощущать свою ответственность перед жителями - своими прямыми работодателями.

- Все прекрасно знают, в каком состоянии новосибирские дороги. Возникает вопрос, куда уходят деньги, которые ежегодно выделяются на ремонт? Мне ежедневно пишут десятки горожан с вопросами - почему мэр города совершенно не занимается своей работой? Не хочешь или не можешь работать - уходи, - говорит Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

Суть предложения Новых людей состоит в том, чтобы новосибирцы могли оформить своё недовольство в общественную инициативу, собрать под ней подписи - а затем инициировать референдум об отставке мэра.

- Новосибирск один из немногих городов России, где сохранились прямые выборы мэра - это говорит о высокой политической культуре его жителей. Эту демократическую традицию нужно не только сохранить, но и расширить. Нельзя забывать, что депутаты и мэр должны быть в ответе перед теми, кто за них проголосовал, - подчеркнула секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Карасева.

СПРАВКА «КП»

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.