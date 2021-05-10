Последние новости Новосибирска на 10 мая 2021 года: ветерана не поздравили с Днем Победы, прокуратура начала проверку после избиения подростка

Петр Степанович Чингаев — участник Великой Отечественной войны. Фото: личный архив.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 мая 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий в регионе.
СИБИРЯКИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В этом году День Победы сибиряки отмечали в условиях пандемии. Из-за этого на параде зрители были в масках и соблюдали дистанцию, кроме того, у всех пришедших должны были быть прививки от коронавируса. Салют же в этом году прошел только на Михайловской набережной.
СИБИРЯЧКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ, ЧТО ЕЕ ДЕДА-ФРОНТОВИКА НИКТО НЕ ПОЗДРАВИЛ
Внучка ветерана пожаловалась в соцсетях, что ее деда-фронтовика Петра Чингаева не поздравили с Днем Победы. Девушка вместе с пожилым новосибирцем отправилась 9 мая на Монумент Славы в Первомайском районе, однако на ветерана там не обратили никакого внимания. В комментариях под постом многие сибиряки поняли возмущение Оксаны и пожелали ее дедушке здоровья и долгих лет жизни.
ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ ПОДРОСТКА
Прокуратура начала проверку после того, как в Барабинском районе Новосибирской области сверстники избили 13-летнего подростка. Напомним, школьники требовали с мальчишки деньги, но он им отказал.
30 ЛЕТ НАЗАД УМЕРЛА ЯНКА ДЯГИЛЕВА
Напомни, певицы не стало 9 мая 1991 года. Известные музыканты вспоминают Янку Дягилеву как кумира поколения перестройки, наряду с Егором Летовым и Виктором Цоем. Творчество поэтессы, например, воспитало звезду народной музыки Пелагею, вдохновило группу «Калинов Мост».
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