В Новосибирске кондуктор высадила из автобуса двух детей, которым не хватило денег на проезд

Детям надо было проехать всего пару остановок. Фото: Влад КОМЯКОВ

В социальных сетях активно обсуждают пост мамы двоих детей. Жительница Новосибирска пожаловалась, что ее 13-летнюю дочку и 7-летнего сына высадили из автобуса, потому что у них не было денег на второй билет. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с мамой юных безбилетников и узнал у юристов, грозит ли штраф водителю и кондуктору.

7-летний Саша Васильев* и его 13-летняя сестра Маша* в выходной день отправились в госте к бабушке. Путь недалекий, но для школьников это всегда небольшое путешествие по городу на общественном транспорте. Дети самостоятельно дошли до нужной остановки «Озерная» и втиснулись в пыльный пазик.

— Сын нечасто ездит на автобусе, мы его с мужем в основном на машине отвозим и привозим. А дочка регулярно ездит по транспортной карте. В тот день она забыла взять наличные из дома и не сообразила, что они могут понадобиться, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама детей.

По словам женщины, ехать ребятам нужно было всего пару остановок. Там их встретила бы бабушка и они вместе пошли бы домой. Маша рассчиталась за себя в автобусе транспортной картой, а когда дело дошло до младшего, то оплатить ему билет девочка не смогла. По карте действуют ограничения, позволяющие оплатить проезд по одному маршруту только один раз.

— Кондуктор сказала, чтобы дети вышли из автобуса. Сыну 7 лет, значит, за него надо платить. Дочка растерялась и, конечно же, вышла вместе с Сашей из транспорта. А им нужно было доехать до остановки «Петропавловская». Кстати, деньги за билет Маше не вернули, — добавляет женщина.

В результате школьники шли к бабушке пешком. Хорошо, что не заблудились, да и на улице сейчас весна, а не морозная погода.

— Идти недалеко, я согласна. Но почему кондуктор не мог проявить человеческое отношение? Ведь на остановке детей ждала бабушка, которая могла рассчитаться за ребенка, только чуть позже. Можно ведь было поговорить, выяснить обстоятельства и ситуацию, это же дети, — возмущается сибирячка.

Как говорит Елена, дочка сильно расстроилась и даже не успела сфотографировать номер автобуса, чтобы потом можно было выяснить, кто работал на маршруте. Мама детей узнала о случившемся только вечером, когда приехала забирать их от бабушки.

— Я написала пост в социальных сетях. Думала, люди подскажут, куда можно обратиться. Только в ответ меня начали оскорблять и говорить, что я плохая мать, раз могу отпускать детей одних, — говорит Елена.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Анне Малаховой, чтобы понять, как женщине поступить в данной ситуации:

— С 7 марта этого года в силу вступил закон о том, что детей-безбилетников высаживать нельзя, а с 1 мая — закон о штрафах. Женщине лучше обратиться к перевозчику и написать жалобу, чтобы в отношении кондуктора приняли административные меры и вернули девочке деньги за проезд.

* Имена изменены.

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