ГК «Расцветай» и РБК Новосибирск запустили совместный проект

ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

«Расцветай. Онлайн» - это объединение знаний и опыта сотен экспертов: ученых, аналитиков, маркетологов, строителей и риэлторов. В онлайн-журнале - статьи о критериях выбора новостроек, тонкостях покупки квартиры, оформлении ипотеки и нюансах предложений банков, переезде в другой регион инвестициях в недвижимость, ценовая аналитика и значимые новости рынка.

География интернет-издания на первом этапе - Москва, Подмосковье, Новосибирская область. В перспективе планируется масштабирование проекта. Аудитория - городские жители, молодые пары и семьи с детьми, активные люди, выстраивающие свою квартирную карьеру, планирующие переезд и все профессиональное сообщество в сфере жилищного строительства.

«Расцветай.Онлайн» с апреля доступен в Интернете и социальных сетях.

Материалы издания основаны на данных ведущих аналитиков рынка, созданы в сотрудничестве с ведущими экспертами рынка.

Читайте самые интересные статьи в «Расцветай.Онлайн» за апрель:

15 ошибок при ремонте квартиры, - эксперты перечислили главные

Осмотр строящегося дома: 30 вопросов, которые надо задать риэлтору

Борьба за комфортную среду: как добиться результата в решении проблем жилмассива и района

Как избежать отказа в выдаче ипотечного кредита

Возможности и свобода: как переехать из Новосибирска в Подмосковье

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