«Дети из последних сил пытались выкарабкаться»: прохожие рассказали, как спасли двух школьников, провалившихся под лед в Новосибирске

Максим и Мурад помогли 13-летним школьникам, которые провалились в воду. Фото: Анастасия САВИНА\Архив "КП" и предоставлено ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске дети чуть не утонули, когда гуляли вечером по озеру. Тонкий лед треснул, и 13-летние мальчишки оказались в воде. Хорошо, что было не слишком поздно и рядом оказались люди. Детские крики о помощи услышала женщина, которая гуляла с ребенком. Она тут же позвонила в МЧС. Пока к мальчишкам спешили сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы, работники зоны отдыха Озера Грез уже заходили в воду.

— К нам с другом подбежала женщина и сообщила, что слышала детские крики со стороны водоема. Мы с Мурадом не раздумывая бросились туда и увидели, что двое детей из последних сил пытаются выкарабкаться из воды. Медлить было нельзя. Мы кинулись их спасать, — рассказал Максим Дорожкин.

Подростков вытащили из ледяной воды. Мальчишки перепугались и получили переохлаждение, их отвезли в Детскую городскую клиническую больницу. Но главное, оба — живы.

— Этой весной уже случались происшествия, связанные с провалом людей и техники под лед. Спасатели незамедлительно реагировали на такие вызовы. Но стоит учесть, что водоемов в области множество, причем не все расположены в непосредственной близости к спасателям. Только соблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах поможет избежать беды, — предупреждает Юрий Карпов, начальник безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

О громких случая, когда детей подводил тонкий лед, писала и «КП». Например, 5 апреля двух подростков унесло на льдине в районе ОбьГЭС, детей сняли с нее спасатели, а 7 апреля второклассница из Оби спасла свою подружку, которая провалилась в озеро.

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