Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 апреля 2021 года: ограничения продлили до мая

За минувшие сутки ковид диагностировали еще у 70 человек.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 70 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 40 261 случай заболевания. При этом с выздоровлением были выписаны уже 37 377 пациентов, 15 из них — за последние сутки.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 40 261 случай заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat
УМЕРЛИ ЕЩЕ 4 ЧЕЛОВЕКА
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человека. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это мужчины в возрасте 73, 75 и 86 лет и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1 711 человек.
ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 3 РЕБЕНКА
В регионе коронавирусом заболели еще три ребенка. Сейчас в больницах города и области находятся на лечении 7 ребятишек. Всего в Новосибирской области COVID-19 диагностировали у 2 387 детей.
УЧАСТНИКОВ ПАРАДА ПОБЕДЫ ВАКЦИНИРУЮТ
В Новосибирской области проводят вакцинацию участников парада Победы. Прививку уже поставили 400 сотрудников МЧС. Из них в мероприятиях на 9 мая будут участвовать 97 человек. Вакцинировались специалисты ведомства препаратом «Спутник V». После процедуры им был выдан прививочный сертификат.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛИЛИ НА МЕСЯЦ
В Новосибирской области еще на месяц продлили коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в понедельник, 19 апреля. Губернатор региона принял решение о том, что режим повышенной готовности в Новосибирской области следует продлить до 31 мая включительно.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 70 человек
Количество пациентов в реанимации: 62 человека
Масочный режим: продлен до конца мая 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
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