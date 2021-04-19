Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 апреля 2021 года: ограничения продлили до мая

За минувшие сутки ковид диагностировали еще у 70 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 70 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 40 261 случай заболевания. При этом с выздоровлением были выписаны уже 37 377 пациентов, 15 из них — за последние сутки.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 40 261 случай заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 4 ЧЕЛОВЕКА

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человека. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это мужчины в возрасте 73, 75 и 86 лет и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1 711 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 3 РЕБЕНКА

В регионе коронавирусом заболели еще три ребенка. Сейчас в больницах города и области находятся на лечении 7 ребятишек. Всего в Новосибирской области COVID-19 диагностировали у 2 387 детей.

УЧАСТНИКОВ ПАРАДА ПОБЕДЫ ВАКЦИНИРУЮТ

В Новосибирской области проводят вакцинацию участников парада Победы. Прививку уже поставили 400 сотрудников МЧС. Из них в мероприятиях на 9 мая будут участвовать 97 человек. Вакцинировались специалисты ведомства препаратом «Спутник V». После процедуры им был выдан прививочный сертификат.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛИЛИ НА МЕСЯЦ

В Новосибирской области еще на месяц продлили коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в понедельник, 19 апреля. Губернатор региона принял решение о том, что режим повышенной готовности в Новосибирской области следует продлить до 31 мая включительно.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 70 человек

Количество пациентов в реанимации: 62 человека

Масочный режим: продлен до конца мая 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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