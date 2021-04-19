Двое новосибирцев могут пройти в Госдуму благодаря реалити-шоу партии «Новые люди»

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Главным призом шоу станут 30 млн рублей, а также возможность стать кандидатом от Новых людей на выборах в Госдуму. Среди участников шоу сразу два представителя Новосибирской области: руководитель медиа-агентства Светлана Гердюк и социальный предприниматель Ярослав Шевелев.

Новосибирцы, как и другие участники шоу #ДебатыКандидаты, прошли серьёзный отбор. На первом этапе они прислали заявки в формате видео. Из всех претендентов жюри выбрало 30 лучших, которых затем распределили по двум командам.

Затем участников ждали тренинги по публичным выступлениям и проектной деятельности, настоящие дебаты, а также работа над собственными проектами. Наставниками выступают звезды шоу-бизнеса и известные блогеры-миллионники.

Светлана Гердюк. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Светлана Гердюк представила проект «Комьюнити-хаб» - деловой среды с социально-ориентированными ценностями. Идея Ярослава Шевелева связана с безопасностью пешеходов в тёмное время суток.

- Важно, что участники проекта #ДебатыКандидаты - это обычные люди без политического опыта. Мы хотим показать, что политика - это часть жизни каждого человека. Участники пройдут через испытания и узнают, с какими трудностями сталкиваются кандидаты во время избирательной кампании. Так что у проекта ещё и функция политического просвещения, - говорит лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Победителей уникального шоу объявят в июне. Предполагается, что лучших из лучших определят в трех номинациях: предпочтение аудитории, выбор жюри и особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.

- Мы сами живём в Новосибирской области и прекрасно знаем, что можно улучшить в нашем регионе. Поэтому и решили пойти на выборы в качестве кандидатов от партии «Новые люди», - рассказывает участник шоу Светлана Гердюк.

Ярослав Шевелев. Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Принято считать, что политика - это скучно, что от тебя ничего не зависит. Но в проекте #ДебатыКандидаты все зависит от нас и от тебя! Это уникальная площадка, где люди из разных регионов России делятся своими социальными проектами, обсуждают новые идеи, которые потом можно будет реализовать в разных городах, - говорит Ярослав Шевелев.

Партия «Новые люди» образована в марте 2020 года. За год она открыла отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей. В этом году Новые Люди намерены провести своих кандидатов в Государственную Думу по всей стране.