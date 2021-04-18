Последние новости Новосибирска на 18 апреля 2021 года: водолазы не нашли утонувшего 6-летнего мальчика, ученые создали беспохмельную водку

Рассказываем последние новости Новосибирска на 18 апреля 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН\предоставлено местными жителями

«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 18 апреля 2021 года в одном материале: все самое важное - в нашей подборке.

ВОДОЛАЗЫ НЕ НАШЛИ ТЕЛО УТОНУВШЕГО 6-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

Водолазы не смогли найти тело 6-летнего мальчика, утонувшего в реке Власиха в городе Обь под Новосибирском. Напомним, ребенок пропал вечером, 15 апреля, когда гулял с друзьями. Ребята, бывшие с ним, рассказали, что он хотел достать мячик, но случайно свалился в воду. Местные жители, в свою очередь, предположили, что ребенка могло засосать в коллектор для паводковых вод. Водолазы прочесывают реку уже несколько суток, однако поиски до сих пор не дали результата. По словам местных жителей, 17 апреля, водолазы еще раз проверили трубы коллектора и дно реки. Но обнаружить тело ребенка так и не удалось. Вероятно, поиски будут продолжены утром следующего дня. Следственный комитет, тем временем, возбудил по данному факту уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Расследование дела продолжается.

ПРОПАВШАЯ ЗООЗАЩИТНИЦА ОКАЗАЛАСЬ ГОСПОЖОЙ СТЕЛЛОЙ

Стали известны новые подробности исчезновения 31-летней Екатерины Плотниковой в Новосибирске. Девушка с татуировкой в виде цветов на бедре и афрокудрями пропала два месяца назад. На связь с родными она перестала выходить 20 февраля. Дома остались документы и все личные вещи, а еще три собаки и кошка. Близкие уверены: по доброй воле Екатерина не оставила бы их запертыми дома без воды и еды. Кроме того, Катя страдает диабетом, ей необходимо постоянно ставить уколы. К делу поискам девушки подключились полиция и волонтеры. И спустя два месяца выяснилось, что сибирячка вела двойную жизнь. У нее была анкета на сайте девушек по вызову. Там она себя называла госпожой Стеллой. Судя по комментариям к объявлению, анкета висит на сайте не первый год. Для родных и знакомых эта новость стала настоящим откровением. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство», допуская, что девушка могла стать жертвой преступников.

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО СОЗДАЛИ БЕСПОХМЕЛЬНУЮ ВОДКУ

В Новосибирских СМИ обсуждают чудо-водку, которая не вызывает похмелья и привыкания. Мол, ученые из Академгородка Николай Баранов и Оксана Афанасьева сделали ее случайно. Занимались разработкой лекарства для больных сахарным диабетом на основе ягеля, а в итоге получился алкоголь без похмелья. А все потому, что ягель в 2-3 раза снижает токсическое действие алкоголя, сохраняя при этом эйфорический эффект. КП-Новосибирск спросила экспертов, насколько реально на самом деле создание такой чудо-водки? Специалисты, в свою очередь пояснили, что дела с таким чудо-напитком обстоят не так просто, как заявили изобретатели.

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