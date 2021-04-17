Последние новости Новосибирска на 17 апреля 2021 года: пропавший 6-летний мальчик утонул, сибирячка пригрозила взорвать отдел полиции

Рассказываем последние новости Новосибирска на 17 апреля 2021 года. Фото: Предоставлено местными жителями\ личный архив\ Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 апреля 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.

ПРОПАВШИЙ 6-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК УТОНУЛ

Пропавший в Оби 6-летний Максим Федоров упал в реку Власиха и утонул. Об этом сообщили в областном Следственном комитете. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Напомним, ребенок пропал вечером, 15 апреля, когда гулял с друзьями. Ребята, бывшие с ним, рассказали, что он хотел достать мячик, но случайно свалился в воду. Местные жители, в свою очередь, предположили, что ребенка могло засосать в коллектор для паводковых вод. Пойму реки уже двое суток прочесывают водолазы, однако пока поиски не дали никаких результатов. Возобновить их планируют утром 17 апреля.

СИБИРЯЧКА ПРИГРОЗИЛА ВЗОРВАТЬ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

Сибирячка пригрозила взорвать отдел полиции, чтобы к ней быстрее приехал наряд. Инцидент произошел вечером 14 апреля: женщина рассказала КП-Новосибирск, что когда супруг набросился на нее и начал душить, она несколько раз звонила в полицию, однако на протяжении нескольких часов правоохранители так и не прибыли к ней домой. Тогда сибирячка снова позвонила в отдел и закричала: «Если вы сейчас не приедете, я пойду и взорву вас». После этого в квартиру к женщине оперативно приехал наряд ППС и забрал ее в отдел. Там был составлен протокол, женщину отпустили. В ГУ МВД по Новосибирской области сейчас проводят проверку по данному факту.

ЖУРНАЛИСТА И БЫВШЕГО КАНДИДАТА В МЭРЫ ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

В Новосибирске полицейские задержали журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева. Мужчин обвинили в шантаже и вымогательстве денег. Якобы Сальников на деньги коммерсанта снял разоблачающий видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска, который выложил на YouTube. После этого на них пожаловались другие депутаты, они заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Правда, за денежное вознаграждение Сальников и Проничев были готовы прекратить съемки. Сейчас с этим скандалом разбираются правоохранительные органы.

ДВОЕ ПАРНЕЙ ПОДБРОСИЛИ ГОЛОВУ КАБАНА К ДВЕРЯМ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

Двое молодых людей в Новосибирске подкинули к дверям еврейской общины в центре города голову кабана и его потроха. Парней удалось вычислить благодаря записи с камер видеонаблюдения. В отношении сибиряков возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ — речь об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, специально предназначенных для проведения богослужений. На днях Центральный районный суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к наказанию. Самого старшего, который стоял на шухере у ворот, приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей, а 17-летний подросток получил 11 месяцев воспитательных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber