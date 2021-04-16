Пасха в Новосибирске 2 мая 2021 года: куда сходить, праздничная программа

В храмах должны пройти пасхальные службы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пасха в Новосибирске 2 мая 2021 года — один из главных праздников для верующих. И если вы еще решаете, как провести этот день и куда сходить с близкими — в помощь вам наша подборка мероприятий, которые пройдут в городе.

В прошлом году храм можно было посетить только в маске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА НА ПАСХУ В НОВОСИБИРСКЕ — 2021

Что: «Молодые звезды классической музыки» (6+)

Где: ГКЗ имени А. М. Каца, Красный пр-т, 18/1

Когда: 2 мая в 14.00

Цена: от 300 до 500 руб.

Что: «Пасха красная» (12+)

Пасхальные куличи появятся в каждом доме. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Где: ГКЗ имени А. М. Каца, Красный пр-т, 18/1

Когда: 2 мая в 18.00

Цена: 300 руб.

Что: «Ночь в Венеции» (12+)

Где: Новосибирский музыкальный театр

Когда: 2 мая в 18.00

О чем: Покоритель женских сердец неотразимый герцог Гуидо собирается весело провести время вместе с Барбарой, молодой женой почтенного сенатора Делаква. Предчувствуя эту опасную карнавальную затею герцога, престарелый муж решает спрятать красавицу-жену на острове Мурано, отправив ее туда под покровом ночи в сопровождении гондольера. При этом сама Барбара любит племянника своего мужа, красавца Энрико, и не собирается ни отвечать взаимностью ловеласу Гуидо, ни покориться воле почтенного супруга. Чтобы выпутаться из этой ситуации, она обращается за помощью к сестре — рыбачке Аннине, которая соглашается переодеться в платье Барбары и вместо нее покинуть Венецию в разгар карнавала.

Цена: от 400 до 1000 руб.

Храмы сможет посетить любой желающий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Что: «Машенька и Медведь» (0+)

Где: Новосибирский областной театр кукол

Когда: 2 мая в 11.00 и 13.00

О чем: От елочки к елочке, от ягодки к ягодке — и не заметила Машенька, как солнышко село. Вспомнила, что домой ей пора. Дедушка с бабушкой о ней беспокоятся. Хватилась, да поздно! Заблудилась Маша в лесу, плачет. Да только смотрит — перед ней избушка, а дверь не заперта. Так и стала она жить и хозяйничать у Михайло Потапыча… Вернулась ли Машенька к бабушке и дедушке? Приходите — узнаете!

Цена: от 200 до 300 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber