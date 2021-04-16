Пасха в Новосибирске 2 мая 2021 года: куда сходить, праздничная программа

В храмах должны пройти пасхальные службы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пасха в Новосибирске 2 мая 2021 года — один из главных праздников для верующих. И если вы еще решаете, как провести этот день и куда сходить с близкими — в помощь вам наша подборка мероприятий, которые пройдут в городе.
В прошлом году храм можно было посетить только в маске.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА НА ПАСХУ В НОВОСИБИРСКЕ — 2021
Что: «Молодые звезды классической музыки» (6+)
Где: ГКЗ имени А. М. Каца, Красный пр-т, 18/1
Когда: 2 мая в 14.00
Цена: от 300 до 500 руб.
Что: «Пасха красная» (12+)
Пасхальные куличи появятся в каждом доме.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Где: ГКЗ имени А. М. Каца, Красный пр-т, 18/1
Когда: 2 мая в 18.00
Цена: 300 руб.
Что: «Ночь в Венеции» (12+)
Где: Новосибирский музыкальный театр
Когда: 2 мая в 18.00
О чем: Покоритель женских сердец неотразимый герцог Гуидо собирается весело провести время вместе с Барбарой, молодой женой почтенного сенатора Делаква. Предчувствуя эту опасную карнавальную затею герцога, престарелый муж решает спрятать красавицу-жену на острове Мурано, отправив ее туда под покровом ночи в сопровождении гондольера. При этом сама Барбара любит племянника своего мужа, красавца Энрико, и не собирается ни отвечать взаимностью ловеласу Гуидо, ни покориться воле почтенного супруга. Чтобы выпутаться из этой ситуации, она обращается за помощью к сестре — рыбачке Аннине, которая соглашается переодеться в платье Барбары и вместо нее покинуть Венецию в разгар карнавала.
Цена: от 400 до 1000 руб.
Храмы сможет посетить любой желающий.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Что: «Машенька и Медведь» (0+)
Где: Новосибирский областной театр кукол
Когда: 2 мая в 11.00 и 13.00
О чем: От елочки к елочке, от ягодки к ягодке — и не заметила Машенька, как солнышко село. Вспомнила, что домой ей пора. Дедушка с бабушкой о ней беспокоятся. Хватилась, да поздно! Заблудилась Маша в лесу, плачет. Да только смотрит — перед ней избушка, а дверь не заперта. Так и стала она жить и хозяйничать у Михайло Потапыча… Вернулась ли Машенька к бабушке и дедушке? Приходите — узнаете!
Цена: от 200 до 300 руб.
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