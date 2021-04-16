Барнхаус и мебель из ротанга: новосибирцам показали идеальную жизнь в доме за городом

Выставка «Свой дом» проходит с 15 по 18 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Фото: Михаил ДОКУКИН

На действующей в «Новосибирск Экспоцентре» выставке «Свой дом» представлены строительные материалы и инженерное оборудование для коттеджей и дач. Корреспондент «Комсомольской правды» заглянула на несколько площадок и узнала о новинках этого сезона. Подробности - в нашем материале.

Макет загородного дома от ООО «Дом-Просто». Дом по этому проекту построили в Бердске. Фото: Михаил ДОКУКИН

Компания «Дом Про» (ООО «Дом-Просто») рассказывает и показывает, как строить быстро, красиво и удобно. Специалисты стенда говорят, что сейчас у покупателей особенно популярны загородные дома в стиле барнхаус и хайтек.

Модель коттеджного поселка от компании «Свой дом». Фото: Михаил ДОКУКИН

У компании по малоэтажному строительству «Свой дом» тоже яркий и интересный стенд с макетами домов и даже целого коттеджного поселка. Здесь предлагают каркасные и кирпичные коттеджные дома. Как отметил архитектор компании, покупатели отдают предпочтение кирпичным строениям и любят, когда недорого, надежно и красиво.

Компания предлагает продукцию для интересной и здоровой загородной жизни. Фото: Михаил ДОКУКИН

Компания «Аверсиб» предлагает сертифицированные детские площадки, тренажеры и безопасное резиновое покрытие, которое производит самостоятельно в Новосибирске уже около 10 лет. Дачникам и владельцам загородных домов «Аверсиб» поможет оформить красивые, безопасные и комфортные площадки с лавочками, скамейками, столами, тренажерами и спортивными площадками для детей.

Стенд ООО «СВС» сразу настраивает на мысли об уютном отдыхе за городом. Фото: Михаил ДОКУКИН

Мимо стенда СВС пройти сложно, здесь красивая мебель из искусственного ротанга: изящные и уютные столы и стулья, стильные уличные качели и огромный выбор современных напольных покрытий. Есть террасная доска, сайдинг, заборная доска и все комплектующие из древесно-полимерного композита.

На стенде компании ООО «Алкон» можно подобрать качественные алюминиевые конструкции и познакомиться с новинками рынка. Фото: Михаил ДОКУКИН

Представитель компании ООО «Алкон» поделился, что сейчас люди выбирают более экологичную продукцию. Здесь, на стенде, можно вживую увидеть новинку рынка: алюмодеревянные окна. Это технологичные конструкции, основа которых выполнена из лиственницы и защищена алюминиевой обкладкой. Получается долговечный и очень эстетичный продукт.

У «Летнего сезона» есть все для запоминающегося пикника. Фото: Михаил ДОКУКИН

Компания «Летний сезон» предлагает хит для любителей загородного отдыха - стальные и чугунные чаши, где можно не только готовить: это центр притяжения всей компании. Здесь есть кулбары (столик-холодильник для напитков), коконы для отдыха и комплекты новинок загородной мебели.

Компания «Новопак» производит прочные многоразовые пакеты для рассады, выполненные с заботой о природе. Фото: Михаил ДОКУКИН

В этом году компания «Новопак» запустила пилотный проект пакетов для рассады. Эти пакеты выполнены из вторсырья, так что дачники, покупая эту продукцию, помогают экологии.

Компания «АКТО». Фото: Михаил ДОКУКИН

Здесь нам рассказали об актуальных тенденциях на новый летний сезон. В дачных домах становится теплее и светлее. Если раньше люди обходились недорогими оконными конструкциями, то сейчас заказывают более толстые, широкие профили, которые лучше удерживают тепло. Теперь дачи нередко рассматривают как место постоянного проживания, поэтому и окна выбирают качественные.

Напомним, что выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа или загородного дома проходит с 15 по 18 апреля 2021 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» по адресу: Новосибирск, ул. Станционная, 104.

svoidom-expo.ru