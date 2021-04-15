Повестка дня седьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Сессия состоится 21 апреля. Фото: Влад КОМЯКОВ

1. О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2020 № 971 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640» (второе чтение)

Докладчик: Трубников Сергей Михайлович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение)

Докладчик: Фельзина Евгения Валентиновна - исполняющий обязанности начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

3. О внесении изменений в Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска и внесения изменений в них, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2014 № 1218 (первое чтение)

Докладчик: Позднякова Елена Викторовна - исполняющий обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска

4. О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 (первое чтение)

Докладчик: Жигульский Георгий Викторович - начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

5. О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Новосибирске, принятое решением городского Совета Новосибирска от 19.04.2006 № 230 (первое чтение)

Докладчик: Щукин Игорь Викторович - начальник управления общественных связей мэрии города Новосибирска

6. О внесении изменений в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Совете депутатов города Новосибирска, установленные решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 322 (первое чтение)

Докладчик: Кондратенко Ольга Александровна - начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска

7. Об отмене решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2021 № 95 «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (первое чтение)

Докладчик: Кондратенко Ольга Александровна - начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска

8. О внесении изменений в приложение к решению городского Совета Новосибирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибирска»

Докладчик: Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска» (первое чтение)

Докладчик: Куценко Сергей Андреевич - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 «О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска» (первое чтение)

Докладчик: Колмаков Денис Владимирович - исполняющий обязанности начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

11. Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году

Докладчик: Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска

12. Об установлении границ территории ТОС «Дивногорский - Новомарусино»

Докладчик: Андреев Георгий Андреевич - заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению

13. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

Докладчик: Андреев Георгий Андреевич - заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению

14. Об обращениях Совета депутатов города Новосибирска к Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М. В., Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В. В.

Докладчик: Кудин Игорь Валерьевич - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству

15. Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

Докладчик: Тямин Николай Андреевич - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска

16. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 91

Докладчик: Тыртышный Антон Григорьевич - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска

17. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Докладчик: Тямин Николай Андреевич - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска

РАЗНОЕ:

18. О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории города Новосибирска в 2021 году

Докладчик: Куценко Сергей Андреевич - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска

19. О вакцинации жителей города от COVID-19 и прогнозе дальнейшего развития ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирске

Докладчик: Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города Новосибирска, заместитель руководителя штаба по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев