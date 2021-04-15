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Общество15 апреля 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 15 апреля 2021 года: школьница спасла подругу, сибирячка разбилась, катаясь на плюшке

Рассказываем последние новости Новосибирска на 15 апреля 2021 года
Галина СИМОНОВА
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Рассказываем последние новости Новосибирска на 15 апреля 2021 года. Фото: СК РФ по Кемеровской области\личный архив

Рассказываем последние новости Новосибирска на 15 апреля 2021 года. Фото: СК РФ по Кемеровской области\личный архив

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 апреля 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.

СИБИРЯЧКА РАЗБИЛАСЬ, КАТАЯСЬ НА ПЛЮШКЕ

В Шерегеше Кемеровской области погибла жительница Новосибирска. Сибирячку, которая каталась на тюбинге, нашли без сознания на горе Зеленая во вторник, 13 апреля. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти 51-летнюю женщину. Сейчас по факту гибели женщины проверку проводит Следственный комитет.

ВТОРОКЛАССНИЦА СПАСЛА ПОДРУГУ, УПАВШУЮ В ОЗЕРО

8-летняя Диана Акушко из города Обь в Новосибирской области спасла от гибели свою одноклассницу. ЧП произошло 7 апреля: ученицы 2-го класса школы № 1 возвращались домой по тропинке вдоль озера Козловское. Внезапно одна из них поскользнулась и упала в ледяную воду. Диана, не раздумывая бросилась на помощь подружке, и вытащила ее из воды. Мама школьницы говорит, что в МЧС девочку хотят наградить. А Следственный комитет, тем временем, начал проверку по факту произошедшего.

КОЛЛЕГИ НЕ ПРИШЛИ НА ПОХОРОНЫ УЧИТЕЛЬНИЦЫ, УМЕРШЕЙ ОТ КОВИДА

В селе Пеньково в Маслянинском районе Новосибирской области умерла 61-летняя учительница начальных классов Надежда Куркатова. Из школы в последний путь ее проводил только охранник. Директора и коллег на кладбище не было, учеников на похороны не пустили. А все потому, что учитель умерла от ковида. Сельчане обвинили директора школы в бесчеловечности, ведь умерший педагог проработала в учебном заведении 36 лет.

17-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА НАШЛИ МЕРТВЫМ ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ

17-летний студент новосибирского авиационного колледжа пропал еще 5 апреля. Его отец подключил к поискам полицию. Сотрудникам МВД удалось выяснить, что подросток был на вечеринке у друзей, а после этого перестал выходить на связь. Нашли его уже в морге. По предварительным данным, подросток умер от отравления неустановленным веществом. Сейчас в обстоятельствах гибели парня разбираются следователи.

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