Жительница Новосибирска погибла, катаясь на «плюшке» в Шерегеше

Жительница Новосибирска погибла в Шерегеше. Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Шерегеше Кемеровской области погибла жительница Новосибирска. Сибирячку, которая каталась на тюбинге, нашли без сознания на горе Зеленая во вторник, 13 апреля. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти 51-летнюю женщину. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

— Предварительно установлено, что утром женщина со знакомым пошли кататься на гору. Мужчина взял в прокате для спутницы сноутюбинг. Женщина стала спускаться со склона по необорудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, — уточнили в ведомстве.

Он попросил работников комплекса помочь ему найти женщину: они обнаружили сибирячку без сознания за пределами трассы рядом с металлической постройкой. На место незамедлительно прибыли спасатели, которые спустили пострадавшую к подножию горы. Женщину на «скорой» доставили в больницу, где она умерла от полученных травм.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причину смерти женщины. По факту трагедии проводится проверка, по ее результатам примут решении в соответствии с законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber