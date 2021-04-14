Последние новости Новосибирска на 14 апреля 2021 года: баннер зоопарка удивил сибиряков, брошенного на вокзале пса спасли волонтеры

Плакат вызвал споры в соцсетях. Фото: Татьяна КОСАЧЕВА.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 апреля 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.
МОСКВИЧ НАШЕЛ МАТЬ СПУСТЯ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА И СНОВА ЕЕ ПОТЕРЯЛ
Мать бросила Вадима Горбунова, когда ему было всего 8 месяцев: связалась с уголовником, потом попала в тюрьму. Парня растил отец, а когда его не стало, Вадим решил искать в Сибири родную мать - Елену Николаевну Горбунову. Искала сына и сама сибирячка: она позвонила ему, Вадим был рад родному человеку. Но потом парень потерял телефон с номером матери, и сейчас снова ищет ее контакты.
СИБИРЯЧКА БРОСИЛА ПСА НА ВОКЗАЛЕ
Мастифа Грома из Кургана жительница Новосибирска увидела на «Авито»: бывший хозяин переехал в другой город, пса на съемную квартиру взять не мог – вот и решил отдать. Женщина оплатила перевозку Грома в город и… бросила его среди поездов.
БАННЕР ЗООПАРКА УДИВИЛ СИБИРЯКОВ
Необычный баннер появился в Новосибирске: на плакате зоопарк с помощью лемура, так похожего на героя мемов «Просто узбагойся», рассказывает о социальной акции для пенсионеров. Правда, не все поняли задумку авторов, поэтому кинулись бурно обсуждать увиденное в социальных сетях.
У СОТРУДНИКА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОТОБРАЛИ РЮКЗАК С 5 МИЛЛИОНАМИ РУБЛЕЙ
На сибиряка напали в пятиэтажке на Красном проспекте: преступник брызнул в лицо мужчине из газового баллончика в лицо и вырвал у него из рук рюкзак. По словам сотрудника службы безопасности, в рюкзаке у него находились документы и 5 миллионов рублей.
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