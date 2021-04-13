«Ростелеком» в Новосибирске выступил цифровым партнером «Тотального диктанта»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Чтобы победить в конкурсе, достаточно было выбрать цитату из любой книги автора текста этого года Дмитрия Глуховского и написать ее в комментарии к посту организаторов акции в Instagram или «ВКонтакте».

- Мы не первый раз поддерживаем «Тотальный диктант» в Новосибирске, потому что это не только полезная, но и чрезвычайно увлекательная акция. Всегда интересно понять, как ты разбираешься в родном языке и насколько тонко его чувствуешь. Удобно, что узнать больше о нормах орфографии и грамматики можно и дома, благодаря сервису «Ростелеком. Лицей». Занятия на платформе выстроены таким образом, что помогают школьникам не только разбираться в текущих уроках, но и готовиться к итоговым экзаменам по русскому языку и другим предметам школьной программы, - сказал Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

10 апреля диктант прошел на 1 100 площадках по всему миру: в России грамотность проверяли в 708 населенных пунктах, а за рубежом к проекту присоединились 59 стран. В Новосибирске текст Дмитрия Глуховского писали на 87 площадках, среди диктаторов этого года в столице Сибири - писательница Гузель Яхина и интеллектуальный голосовой помощник робот Николай, который использовался в работе областного МФЦ и электронной регистратуры.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- В субботу у нас открылись все заявленные площадки и диктант в Новосибирской агломерации написали 3 тысячи 4 человека - это те, чьи работы поступили на проверку. Кроме того, в этом году проходил эксперимент, и мы впервые провели английский тотальный диктант. В итоге переведенный отрывок из романа Дмитрия Глуховского на четырех площадках написал 261 человек», - отметил координатор проекта в Новосибирске Андрей Поздняков.

Окончательные итоги акции организаторы назовут через несколько дней, тогда же станет известно число отличников и хорошистов. Но уже озвучены самые распространенные ошибки, которые допустили новосибирские участники диктанта: сложности возникли при написании слов «замуж» и «расхристанный», а также при оформлении на письме прямой речи.

СПРАВКА «КП»

«Тотальный диктант» - ежегодный просветительский проект в форме добровольного диктанта, который впервые прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Цель проекта - показать, что грамотность важна для каждого человека. Уникальные тексты диктанта специально создают известные писатели, среди которых были Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Леонид Юзефович. В этом году автором текста стал Дмитрий Глуховский.