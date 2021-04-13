В «Новосибирск Экспоцентре» пройдет выставка для частных застройщиков «Свой дом»

Фото: ООО «Центр Экспо».

Дом за городом - отныне это не только роскошь гармоничного единения с природой, отдых от напряженной городской жизни и экологически чистое пространство. Свой дом стал гарантией безопасности, поскольку дает возможность в условиях режима самоизоляции комфортно провести время с семьей и организовать для себя удобный Home Office.

С прошлого года интерес к усадьбам, коттеджам и благоустроенным дачным домам активно растет, утверждают эксперты в сфере жилой недвижимости. Директор выставочного оператора ООО «Центр Экспо» Мария Золотухина подтверждает: ее команда остро ощутила перемены в настроении рынка при подготовке выставки инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа или загородного дома «Свой дом», которая пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 15 по 18 апреля.

Фото: ООО «Центр Экспо».

- Мария, сегодня действительно можно говорить о смене потребительских приоритетов?

- Думаю, да. Видите ли, выставка «Свой дом» - одна из крупнейших в Западной Сибири выставочных площадок, ориентированных на частного застройщика, и мы, конечно, в полной мере чувствуем пульс этого направления рынка недвижимости. Пандемия, режим самоизоляции многих подтолкнули к мысли о том, что лучшим выходом в сложившейся ситуации может быть свой дом. Разумеется, такие настроения способствуют росту объемов производства строительных, отделочных материалов и инженерных систем для частного домостроения, наращиванию интеграционных связей компаний, их продвижению во все уголки страны, появлению новых материалов и решений. Словом, мы наблюдаем интенсивное развитие рынка. Выставка - неотъемлемая часть этого процесса. Поэтому при формировании экспозиции мы постарались объединить самые современные и эффективные решения, предложить посетителям наиболее полезный практический опыт, который есть сегодня на рынке, и самую актуальную информацию для профессионалов, работающих в сфере частного домостроения, а также самих частных застройщиков. Это касается и деловой программы выставки, и ее экспозиционной части.

Фото: ООО «Центр Экспо».

- Что будет представлено на выставочной площадке «Свой дом» в этом году?

- В мероприятии принимают участие около 120 компаний, и каждая из них заслуживает отдельного внимания. В целом могу сказать, что, работая над проектом, мы постарались сформировать экспозиционную часть таким образом, чтобы каждый, кто проектирует, строит, ремонтирует или благоустраивает свой дом, смог найти все необходимое по выгодной цене. На выставке будут представлены строительные и отделочные материалы, инженерные системы для загородного дома, печи и камины, мебель и фурнитура, решения по ландшафтному дизайну, а также услуги по строительству и проектированию домов, бань и придомовой территории. Подчеркну, что все эти направления появились в результате нашей практической работы с рынком - участниками и посетителями выставки.

Безусловный бонус выставки «Свой дом» - это специальные акции и скидки для посетителей, которые позволят заключить выгодные сделки и приобрести качественный товар по цене ниже рыночной.

Кроме того, все посетители выставки смогут принять участие сразу в нескольких розыгрышах и получить подарок.

Суперприз приготовил Инженерныи центр Viessmann «100°». Он разыграет настенныи газовыи котел Viessmann Vitopend - отличное компактное решение для коттеджа или дачи! Кроме того, эта компания разыграет три сертификата на единовременную скидку 15% и сертификат на бесплатное проектирование системы отопления частного дома.

Компания «ЛИКолор» разыграет три поддона кирпича.

Призы от БФК - угольныи гриль Weber Original Kettle E-5710 и набор отличных шампуров для барбекю.

В общем, мы надеемся, что выставочная площадка будет полезна частным застройщикам.

Фото: ООО «Центр Экспо».

- Что интересного будет в деловой программе?

- Прежде всего UNICA DESIGN DAYS - конференция для архитекторов и дизайнеров. Это мероприятие традиционно пользуется популярностью среди специалистов, занятых в области частного домостроения. В этом году акцент сделан на ландшафтных решениях и проектах экодомов.

В развитие этой темы впервые на нашей площадке пройдет фотоконкурс ландшафтных работ GreenArt, которыи входит в программу IV Международного ландшафтного фестиваля «Все - в - сад!»

Кроме этого, в рамках деловой программы наши участники проведут целый ряд специализированных семинаров, презентаций новейшего инженерного оборудования и строительных, отделочных материалов, мастер-классов монтажа и эксплуатации. Уверена, что эти знания будут полезны как специалистам, так и нашим посетителям, которые стремятся жить в добротном, комфортном доме.

Кстати, мы ждем гостей не только из нашего домашнего региона, но и из Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края.

Давайте вместе откроем загородный сезон этого года!

Фото: ООО «Центр Экспо».

Организатор: ООО «Центр Экспо»

Тел. (383) 363-00-63

info@centrexpo.su

svoidom-expo.ru

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