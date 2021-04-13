Последние новости Новосибирска на 13 апреля 2021 года: «БМВ» сбил двух пешеходов, сибиряк рассказал про закулисье шоу «Слабое звено»

В аварии пострадали три человека. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 13 апреля 2021 года в одном материале: все самое важное - в нашей подборке.

КАК НОВОСИБИРСК СВЯЗАН С КОСМОСОМ

60 лет назад из степей Казахстана в космос отправился корабль «Восток-1». В кабине — Юрий Гагарин. Он провел в космосе 108 минут, которые изменили историю всего человечества. «Комсомолка» опубликовала интересные факты из жизни Новосибирска, связанные с космосом.

СИБИРЯК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ШОУ «СЛАБОЕ ЗВЕНО»

28-летний житель Новосибирска Яков Шерешевский стал участником интеллектуального шоу «Слабое звено». Мужчине не хватило буквально одного шага до возможной победы. Он уверен, что участники программы избавились от него намеренно, потому что чувствовали сильную конкуренцию.

«БМВ» СБИЛ ДВУХ ПЕШЕХОДОВ И РАЗБИЛ СТЕКЛО ОФИСА

В центре Новосибирска «БМВ» сбил двух человек и влетел в офис на первом этаже дома. ДТП случилось на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина. Как пояснили в ГИБДД Новосибирска, в здание машина врезалась после столкновения с другими авто.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПЕРВЫЙ УКУС КЛЕЩА

В Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща в 2021 году. Об этом рассказал руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. В больницу обратилась женщина: клещ укусил ее на огороде в окрестностях деревни Новый Шарап в Ордынском районе. После обследования никаких вирусов у клеща обнаружено не было.

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