Последние новости Новосибирска на 11 апреля 2021 года: горожане написали «Тотальный диктант», сибирячка обвиняет таксиста в избиении

Рассказываем последние новости на 11 апреля 2021 года в Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 апреля 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий в регионе.

НОВОСИБИРЦЫ НАПИСАЛИ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

В субботу, 10 апреля, жители Новосибирска приняли участие в «Тотальном диктанте». Мероприятие длилось 1, 5 часа. Сейчас организаторы подводят итоги и подсчитывают число участников.

В НГУ во время акции побывала Гузель Яхина, автор книги «Зулейха открывает глаза»: она прочитала текст диктанта, автором которого в этом году стал писатель Дмитрий Глуховский.

СИБИРЯЧКУ ИЗБИЛ ТАКСИСТ ИЗ-ЗА ЗАМЕЧАНИЯ О ПАРКОВКЕ

Жительница Новосибирска рассказала, что на нее в Черепаново напал таксист. По словам женщины, она сделала замечание водителю, который перегородил дорогу и мешал ей проехать. Это вывело таксиста из себя: он вцепился в девушку, ударил ее по голове, а также прижал дверями ее же машины. Агрессивного мужчину оттащили очевидцы. Сибирячка написала заявление на обидчика, его ищет полиция.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ РЫБАК НА МАШИНЕ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД

Инцидент произошел в Ордынском районе Новосибирской области. Рыбак на легковушке выехал на тонкий лед: машина провалилась и пошла ко дну. Сам мужчина не утонул, так как забрался на крышу легковушки. Ему на помощь пришли сотрудники МЧС. Спасатели напомнили, что сейчас в регионе закрыты все переправы, а выезжать на лед на автомобиле — опасно для жизни.

В НОВОСИБИРСКЕ НА ГЛАВУ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Директора областного «Управления капитального строительства» Владимира Мурзина подозревают в превышении должностных полномочий. В 2019 году он за несколько месяцев до объявления официальной информации передал знакомому — владельцу строительной фирмы — данные о том, что власти планируют выделить средства на строительство детсада в Марусино. Таким образом, застройщик получил преимущество для участия в торгах. Кроме того, он помог незаконно направить документацию фирмы в единую систему закупок. Благодаря этой схеме строительная компания получила 145 миллионов рублей на возведение объекта. Однако об этом стало известно сотрудникам УФСБ и следователям. В отношении главы «УКС» возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

СИБИРЯК НАПУГАЛ СОПЕРНИКОВ ЗНАНИЯМИ НА ШОУ «СЛАБОЕ ЗВЕНО»

28-летний новосибирец Яков Шерешевский стал участником шоу «Слабое звено». Он не дошел до финала, так как другие игроки побоялись сыграть с ним. Сибиряк отметил, что доволен своим результатом и пообещал КП — Новосибирск рассказать подробности об участии в телешоу.

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