Последние новости Новосибирска на 10 апреля 2021 года: председатель ТСЖ спасла избитую девочку, стала известна зарплата гендиректора ХК «Сибирь»

"Комсомолка" собрала последние новости в один материал Фото: скриншот из видео/ХК "Сибирь"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 апреля 2021 года: обо всех самых важных событиях - в нашей подборке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ СПАСЛА ДЕВОЧКУ ОТ ОЗВЕРЕВШИХ ПОДРОСТКОВ

В Новосибирске председатель ТСЖ спасла девочку от парней, которые избивали школьницу. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Заявление в полицию женщина не писала, но теперь ищет родителей девочки, чтобы передать им видео и выступить свидетелем, когда они пойдут писать заявление в полицию на подростков.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО ЗА ДВА ГОДА ЗАРАБОТАЛ ГЕНДИРЕКТОР «ХК СИБИРЬ»

Заработок генерального директора ХК «Сибирь» Кирилла Фастовского за последние два года превысил 40 миллионов рублей. Такие данные содержатся в финансовом отчете, который опубликовали представители хоккейного клуба. Согласно документу, за 2019 год Фастовский заработал 18 миллионов рублей. В 2020 году его доход увеличился и составил уже 22,12 миллионов рублей.

ДИМА БИЛАН СНЯЛ КЛИП В ЗАБРОШЕННОМ САНАТОРИИ

Певец Дима Билан снял клип в заброшенном санатории под Новосибирском — Речкуновке. Видео на песню «Не давай нам вернуться назад» появилось в социальных сетях 8 апреля, накануне Билан выступил в ДКЖ Железнодорожников.

— В Новосибирске есть заброшенный санаторий для сердечников, а точнее 16-17 лет назад он прекратил свое существование в этом здании! Я люблю заброшенные здания в них есть дыхание прошлого, а я люблю прошлое , хоть и предпочитаю жить настоящим! — пишет у себя в профиле певец.

СЛЕДОВАТЕЛИ РАССКАЗАЛИ О НАПАДЕНИИ НА ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

В областном следственном комитете прокомментировали нападение двух сибиряков с битой на полицейских. Напомним, ЧП произошло 2 апреля, в Баганском районе.

— По версии следствия, два приятеля в состоянии алкогольного опьянения пришли в местное отделение полиции «Баганское» с металлической битой. Далее они попросили сотрудников дежурной части пригласить одного из коллег для беседы, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи уже опросили свидетелей, изъяли записи с камеры видеонаблюдения.

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