Последние новости Новосибирска на 8 апреля 2021 года: убийцу беременной сибирячки отправили в колонию, общественники рассказали, как сидит лже-Христос Виссарион в СИЗО

Виссарион сейчас вместе со своими последователями в СИЗО. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 апреля 2021 года в одном материале: все самое важное из жизни региона - в нашей подборке.

В НОВОСИБИРСКЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР МУЖЧИНЕ, КОТОРЫЙ ЗАРЕЗАЛ СВОЮ БЕРЕМЕННУЮ НЕВЕСТУ

Новосибирский областной суд приговорил убийцу, расправившегося со своей беременной невестой в подъезде многоэтажки, к 17 годам лишения свободы. Напомним, в январе прошлого года 33-летняя Наталья погибла от рук бывшего сожителя Руслана.Жесткое убийство беззащитной сибирячки попало на камеры видеонаблюдения.

ОБЩЕСТВЕННИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК ВИССАРИОН СИДИТ В СИЗО

Виссарионовцы, которые сидят в Новосибирском СИЗО № 1, пожаловались на «психологическое давление» и издевательства от сокамерников. В итоге прокуратуру и общественников, курирующих СИЗО, забросали письмами последователи секты. В изолятор выехала проверка.

ОТЧИМ ИЗБИЛ СВОЕГО ПАСЫНКА ЗА ТО, ЧТО ОН МЕШАЛ СПАТЬ

Отчим избил своего пасынка за то, что он мешал спать. По версии следствия, мужчина ударил ребенка об пол головой. Мальчика доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Сейчас мужчину задержали, ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

САМОЛЕТ «НОВОСИБИРСК-СОЧИ» НЕ СМОГ СЕСТЬ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА

Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Адлера. Виной тому стал сильный ветер, который помешал борту выровняться по взлетной полосе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях. Посадка прошла благополучно в 12:22.

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