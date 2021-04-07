Последние новости Новосибирска на 7 апреля 2021 года: опекун расстроила свадьбу школьницы, сибиряк ищет брата, которого мать подарила другой семье

По мнению опекуна, девушка потратила все деньги на смену имиджа. Фото: соцсети/личный архив героя

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 апреля 2021 года в одном материале: узнайте о главных событиях в городе первым!

ОПЕКУН РАССТРОИЛА СВАДЬБУ СВОЕЙ 16-ЛЕТНЕЙ ПОДОПЕЧНОЙ

Новосибирская школьница Маша* родила в 15 лет — и попала в центр для беременных подростков. Отец ребенка загремел в тюрьму, как и родная мать Маши. Сложного подростка с ребенком приняла чужая женщина, оформив опеку. Только пока женщина няньчилась с младенцем. девушка решила устроить свою личную жизнь: закрутила роман с парнем. Сейчас опекун хочет забрать у нее ребенка и заперла свою подопечную дома.

СИБИРЯК ИЩЕТ БРАТА, КОТОРОГО МАТЬ ОТДАЛА ДРУГОЙ ПАРЕ

Житель Новосибирской области Виктор Белов ищет родных брата и сестру, которые исчезли из дома, когда они были еще маленьким. Его мать Лидия Белова раздала младших детей неравнодушным людям: мальчика подарила на железнодорожной станции бездетной семейной паре, девочку оставила в поезде. А самого Виктора вырастила и воспитала родная тетя. Историю отца рассказала «Комсомолке» его дочь.

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ СУДЯТ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАФИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

В суд ушло дело директора одной из новосибирских школ. Его обвиняют в распространение порнографии среди детей. Адвокат подсудимого хочет вернуть дело прокурору из-за нарушений при оформлении обвинительного заключения

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПАРНЕЙ, КОТОРЫЕ ИЗБИЛИ ШКОЛЬНИКОВ В ПОДЪЕЗДЕ

В Новосибирске задержали парней, которые избили 2 апреля двух школьников. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Колхидная.

— Задержаны двое жителей Ленинского района в возрасте 18 и 15 лет, младший из которых уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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