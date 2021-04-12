Гонки вслепую: мы оставили таксиста без электронного штурмана, и вот что из этого получилось

Удастся ли найти Кирпичную горку без подсказок гаджетов Фото: Виктория МИНАЕВА

Представьте, что в вашем городе, вдруг, закончился интернет. С соцсетями и мессенджерами, конечно, придется попрощаться. Люди перестанут делать фотографии, потому что их будет некуда выкладывать, а переслать другу прикольное видео вы сможете разве что на диске, бандеролью.

А как мы будем передвигаться? Привычные Яндекс.Карты больше не проложат нам маршрут, не рассчитают расстояние, не предупредят о пробках. Раньше люди без этого обходились. А как сейчас? Могут ли вообще найти дорогу без подсказок приложения в смартфоне? Чтобы выяснить, мы решили провести эксперимент на улицах Новосибирска.

Задача: доехать из пункта «А» в пункт «Б». Выполнение поручаем опытному таксисту. Но добираться он будет без помощи современных сервисов. Никаких Карт и приложений, в смартфон вообще не подглядывать.

Для сравнения другой водитель выполнит аналогичный рейс, но – с привычными ему онлайн-картами.

Найти нужный дом в центре Новосибирска – дело нехитрое. Мы дадим участникам адрес позаковыристей. О! Гаражный кооператив посреди частного сектора – это то, что надо. 1-я улица Кирпичная Горка, 54 Б. Как вам такое? Поверьте, большинство горожан даже не знают, что такая улица существует. Корреспондент будет пассажиром, и самую малость – штурманом.

ГОРОК МНОГО, А НУЖНА ОДНА

- Язык до Киева доведет, - хохотнул Мурад, сев за руль. – Я и так картами не пользуюсь, сам весь город знаю.

Он, действительно, давно работает в новосибирском такси. Мурад сам – живой навигатор. Но и задачка не из легких. Улица – крошечная. На ней от силы человек пятьдесят проживает. Ну, поехали! Время пошло!

Водитель Мурад - ему пришлось на задании сложнее всех Фото: Виктория МИНАЕВА

- Кирпичная? Горка? – Замешкался Мурад. Похоже, такого подвоха он не ожидал.

Но проходит буквально десять секунд, и он выжимает педаль.

- Помню. Ездил я там. Сейчас доставлю.

Потерянные секунды водитель быстро наверстал. Трижды подряд ему благоволил светофор: снова и снова горел зеленый.

- Никакого везения, - смеется таксист. – Я знаю, с какой скоростью ехать, чтобы не попадать на красный. Опыт.

То ли он везение выдает за точный расчет, то ли правда умеет перехитрить светофоры, но движется без задержек. Прошло всего 12 минут, а он готов торжествовать победу.

- Мы почти на месте, - говорит Мурад и, опустив окошко, окликает прохожего:

- Где тут 54Б? Подскажите, в какую сторону ехать?

- А вам какая улица нужна?

- Да эта и нужна. Красная горка первая.

- У-у-у… Так это не сюда. Здесь – первая Военная горка.

Тут до таксиста дошло. В Новосибирске, оказывается, этих горок – как сугробов зимой. Есть и Красная, и Военная. И обе – с числительными. Первые, вторые, третьи…

И со снегом, и с горками Новосибирск недостачи не испытывает Фото: Виктория МИНАЕВА

Водитель погрустнел. Но быстро собрался и поехал прочь. На ходу кому-то звонит.

- Скажи, где у нас Красная горка в городе..? Не, в Яндекс.Картах не смотри, так не честно будет… Не знаешь? Ну, ладно, давай.

На пути – газетный киоск. Мурад стремительно выскакивает из машин и бежит к окошку, доставая из кармана деньги. Через минуту он снова в машине, разворачивает огромную, как простыню карту. Что ж, грамотный тактический ход. Только позади уже 20 минут, еще 3 ушло на поиск нужной улицы.

Водитель снова трогается и теперь уже точно знает, как доехать. Но теперь попадает в пробку.

Прошло 44 минуты, мы, похоже, добрались до нужной улицы. Только нет на карте заданного дома. Что ж, придется мне - штурману – прийти на помощь. Так сказать, бонус от организатора эксперимента. Выхожу из машины, спешу с вопросами к местным жителям. Женщина машет рукой.

- Вон, там этот адрес. Недалеко.

Местное население без помощи не оставило Фото: Виктория МИНАЕВА

Еще несколько маневров. Пара промахов и, наконец, я останавливаю таймер. Вот оно здание – 54Б. Мурад уложился за 49 минут.

- Ничего. Время быстро в этой гонке пролетело, - отшучивается он. – Только меня, кажется, камера на дороге подловила. Будет мне «письмо счастья».

НЕОЧЕВИДНЫЙ МАРШРУТ

Артем тоже трудится в такси, но стаж куда меньше: два года. Зато и правила для него – мягче. Можно пользоваться любыми сервисами. Водитель открывает Яндекс.Карты и трогается.

Рабочий день заканчивается, на дорогах – пробки. Похоже, и сейчас путь будет непростым. Но нет, приложение выбирает оптимальный путь, хотя и не самый короткий. На нем тоже есть желтые и красный отрезки, но их – не много.

А маршрут, который казался самым простым, был бы настоящим мучением – «+12 минут» отметил электронный помощник.

- Лучше маленькими улицами проедем, но быстрее, - резюмирует Артем.

Артем едет по Яндекс.Картам Фото: Виктория МИНАЕВА

Карты предложили явно не самый очевидный маршрут, но к середине пути сомнения окончательно развеиваются: он, действительно, оптимальный. Дважды были скопления машин на светофорах, в одном месте задержались на полминуты перед поворотом. Позади – 15 минут.

«Держитесь правее» - подсказывают Яндекс.Карты. Артем добросовестно следует советам приложения.

«Впереди камера» - снова доносятся указания из динамика смартфона.

Видно, что Артем сбавляет скорость неохотно – не хочет «проиграть» в эксперименте. Он не знает, сколько времени ушло у соперника и не знает, обладает ли форой.

Наш электронный штурман показывает впереди дорожные работы.

- Не проблема. Пробок там все равно нет, - делает вывод таксист, взглянув на карту.

Еще несколько минут, и он останавливает машину.

- А вот и приехали, - говорит водитель. Похоже, он немного опередил свои собственные ожидания.

Что, уже на месте?! Фото: Виктория МИНАЕВА

Что мы имеем в сухом остатке: несколько раз задерживались у светофоров, и это заставляло водителя переживать о результате. Но не попали ни в одну серьезную пробку. Ну, и письмо счастья не схлопотали. Потрачено 28 минут.

- Поздравляю Артем, с Яндекс.Картами вышло почти вдвое быстрее, - говорю я.

- А что, были сомнения? – наконец разулыбался водитель.