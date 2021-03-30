Последние новости Новосибирска на 30 марта 2021 года: сибирячка погибла от удара током в ванне, рыбаков напугал самолет

Рассказываем о важных событиях их жизни города. Фото: соцсети/стоп-кадр.

Последние новости Новосибирска на 30 марта 2021 года, увы, не порадуют: в городе произошло много ЧП. Обо всех важных событиях читайте в нашей подборке.

СИБИРЯЧКУ УБИЛО ТОКОМ В ВАННЕ

В Тогучине скончалась 25-летняя Анастасия. Молодая мама взяла с собой в ванну телефон и поставила там мобильный на зарядку. По одной из версий, потом сибирячка взяла гаджет в руки и уронила в воду переходник. Ее тело обнаружил сын, который услышал резкий хлопок. Ребенок тут же позвонил прабабушке, а уже она вызвала скорую помощь и полицию. Но спасти женщину не удалось...

НОВОСИБИРСКИХ РЫБАКОВ НАПУГАЛ САМОЛЕТ, КОТОРЫЙ ПРОЛЕТЕЛ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ НАД ОБСКИМ МОРЕМ

По социальным сетям разлетелось видео, как самолет пролетает в нескольких метрах над рыбаками. Ролик сразу набрал тысячи просмотров. Теперь этой историей занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Они ищут летчика, который совершал опасный маневр.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОЙМАЛИ БАНДУ, КОТОРАЯ ПРОДАВАЛА ФАЛЬШИВЫЕ СПРАВКИ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЮ

Сотрудники погранслужбы ФСБ задержали мошенников, которые продавали липовые справки. В поддельных документах они указывали, что у людей нет коронавируса. При обыске у них нашли фальшивые печати, заполненные бланки и деньги. В отношении банды возбудили уголовное дело.

НОВОСИБИРСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ВЫСТУПИЛИ НА ШОУ «ПОЛЕ ЧУДЕС»

Музыканты из Новосибирска — аккордеонист Василий Юрченко и балалаечница Елена Варфоломеева — стали участниками популярной передачи «Поле чудес». Они рассказали, как проходили съемки, и признались, что раньше Леонида Аркадьевича только по телевизору видели.

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