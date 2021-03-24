«Это чрезвычайно важно, востребовано»: Волонтеры идут в политику

Региональное отделение «Единой России» в Новосибирске начало регистрацию кандидатов на предварительное голосование. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

4 марта Владимир Путин встретился с участниками Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Встречу провели в смешанном формате: офлайн и онлайн. Добровольцы рассказали президенту о своей работе, а депутат Думы города Томска Владимир Самокиш заявил, что на всех уровнях власти должно быть больше неравнодушных людей с активной жизненной позицией. Президент это предложение поддержал. Подробности - в нашем материале.

«Волонтеры понимают нужды, чаяния людей»

Владимир Самокиш в обращении к президенту отметил, что волонтеры «понимают чаяния людей», могут быть примером для подражания, и поинтересовался, почему же их еще нет в Госдуме.

- Я за, я уже об этом говорил. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать, - ответил на предложение томского депутата Владимир Путин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подтвердил готовность партии поддержать волонтеров в стремлении попробовать свои силы в большой политике:

- Будем рады увидеть волонтеров, общественников, сторонников президента на предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку, поможем, подскажем, обязательно поддержим.

«Единая Россия» - единственная в стране партия, которая проводит открытое предварительное голосование. С 24 по 30 мая все зарегистрированные избиратели, простые жители смогут выбрать тех, кто, по их мнению, достоин представлять «Единую Россию» на осенних выборах в Государственную Думу и в избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования. Списки кандидатов формируют по итогам этой процедуры, а потом утверждают на съезде партии.

О кандидатах от Новосибирска

Регистрация кандидатов уже идет на официальном сайте предварительного голосования. Она продлится до 29 апреля. Первым кандидатом от Новосибирска стала студентка юридического факультета НГУ, «волонтер Победы» Мария Игошкина. Девушка принимает активное участие в волонтерском движении и считает, что добровольцы хорошо знают проблемы общества и умеют их решать. Она отметила, что партийная поддержка даст ей возможность еще качественнее помогать большему количеству людей.

- Один из примеров - мобильная бригада помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. При поддержке «Единой России» мы обеспечили всех ветеранов мобильными телефонами, поздравили со всеми праздниками. При условии работы в такой связке с партией нам не приходится дополнительно искать партнеров, которые возьмут на себя расходы по финансовой поддержке наших мероприятий, - объяснила Мария Игошкина.

Вторым на предварительное голосование зарегистрировался депутат Законодательного собрания Новосибирской области, заслуженный врач РФ Олег Иванинский. В период пика пандемии он был волонтером в ковидном госпитале.

- Процедура предварительного голосования имеет практическую цель - прийти к нашим избирателям, поговорить, представить себя, найти сторонников, тех, кто будет помогать в избирательном процессе. Это обеспечивает легальность выдвижения своей кандидатуры, чтобы никто впоследствии не обвинил, что партия собралась и выдвинула кандидатов. Все решается вместе с народом, - поделился мнением Олег Иванинский.

Голосование на сайте Госуслуги

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Соколов считает привлечение волонтеров в избирательный процесс органичным и естественным.

- Это вопрос гражданской активности каждого человека, которого Конституция наделила правом выбора той власти, с которой он хочет работать и строить будущее. Волонтеры - обычные люди, которые всегда готовы отдавать что-то обществу, включая свое время и нередко здоровье, если это, к примеру, волонтеры-медики. Я считаю органичным и естественным, что как можно больше людей будут вовлечены в мониторинг процедур выбора законодательной власти, будут контролировать ее деятельность и участвовать в принятии законов, по которым предстоит жить и развиваться стране, чтобы была максимальная открытость и доступность информации. Поэтому для волонтеров, как для людей социально открытых, участие в выборных процессах вижу естественным гражданским актом, - прокомментировал ситуацию Сергей Соколов.

Сенатор РФ от Новосибирской области Александр Карелин отметил, что президент подал удачную идею по участию волонтеров в выборах, чтобы они могли с помощью партии «Единая Россия» попробовать свои силы на выборах в депутаты.

- Заявить свою кандидатуру на предварительное голосование может любой человек, даже представитель другой партии. И голосовать за кандидатов может тоже любой житель, если он достиг определенного возраста. Это самая открытая и демократичная модель выборов. Она обеспечивает честность и состязательность, а благодаря участию добровольческих организаций теперь еще и более широкую возможность выбора. Голосование будет проходить на сайте Госуслуги, что очень удобно для избирателей, - подчеркнул Александр Карелин.

Директор медиахолдинга «Комсомольская правда» - Новосибирск» Галина Попова также считает привлечение волонтеров во власть положительной тенденцией:

- Система предварительного голосования привлекает своей открытостью. Получается хорошая обратная связь: избиратели могут поддержать тех, кто, по их мнению, сможет что-то изменить во власти, принести новое, полезное. В партийные списки попадают не безликие фигуры: уже на этом этапе происходит некий отсев, остаются претенденты, успевшие проявить себя, наладить с избирателями контакт. Прошлый год был непростым. Но большинство людей не отсиживались в стороне, а объединялись в решении общей проблемы. Волонтерство вышло на новый уровень, когда люди не задумываясь стремились помочь друг другу. Те, кто погрузился в этот процесс достаточно глубоко, уже не могут оставаться в стороне. Поэтому переход таких людей во власть действительно может быть полезным обществу.

Организацией предварительного голосования занимается оргкомитет по предварительному голосованию, в состав которого входят 17 человек. Большинство из них - общественники. Главной задачей оргкомитета, по мнению Александра Карелина, является обеспечение честности и состязательности выборного процесса. Оргкомитет рассматривает все кандидатуры и либо регистрирует участников и включает в списки, либо выносит мотивированный отказ. Условием участия в голосовании является размещение как минимум двух видеороликов в личном кабинете на сайте предварительного голосования. Их размещают только после регистрации человека в качестве кандидата. Первый ролик - самопрезентация. Второй - программные намерения кандидата. Агитационный период кандидата начинается с момента его регистрации и длится по 23 мая включительно.

СКАЗАНО

- 2020 год стал для каждого из нас испытанием. Пандемия заставила жить и работать совершенно в другой реальности. Но в это время люди проявили свои лучшие качества: более 2 тысяч человек в регионе стали волонтерами. Предприниматели, общественники, депутаты, добровольцы объединились, чтобы помогать в борьбе с эпидемией. Их волонтерский опыт, безусловно, может пригодиться и в политике. Для партии важно, чтобы внешних экспертов в оргкомитете было больше, чем партийцев. Это сделает процедуру более открытой, независимой и конкурентной. В состав регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования войдут сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Соколов и руководитель Краеведческого общества НСО Екатерина Болдырева, - сообщил председатель регионального оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников.