Озеленение и шесть дополнительных станций метро: рассматриваем новый Генплан Новосибирска

Согласно новому Генплану один из приоритетов Новосибирска - сохранение зеленых зон. Фото: Алена МАРТЫНОВА

24 марта Совет депутатов города Новосибирска утвердил стратегически важный документ - Генеральный план города. За то, чтобы принять его, проголосовало большинство депутатов. Почему Генплан так важен - в материале КП-Новосибирск.

Прокуратура подтвердила законность процедуры

Все шло к тому, чтобы Генеральный план Новосибирска утвердили еще в конце прошлого года. Но тогда к документу возникли замечания у депутатов регионального парламента. Мэр областного центра с ними согласился. Генеральный план во многом был направлен на сохранение зеленых зон города, но составляющую решили усилить.

Прежде чем мэрия представила новую редакцию Генерального плана, некоторые активисты и депутаты выступили против. Они обратили внимание: оценка документа на положенных публичных слушаниях состоялась, когда Генеральный план имел прежнюю редакцию, но их не было после обновления. Так законно ли принимать документ?

- Разработка Генплана предусматривает процедуру публичных слушаний, а при внесении изменений в дальнейшем Градостроительным кодексом такая процедура не предусмотрена, - прокомментировал на сессии прокурор Новосибирска Роман Сивак.

Оказывается, работа над документом шла совместно с целой командой юристов.

- В течение всего времени доработки была создана специальная группа, в которой приняли участие юристы правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и Совета депутатов города Новосибирска. Как раз рассматривался вопрос о том, чтобы все процедуры были законны. И сегодняшнее принятие Генерального плана соответствует законам Российской Федерации, - подтвердил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Задержка в принятии документа могла вызвать проблемы с застройкой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Почему нельзя без Генплана

Таким образом, вопрос о легитимности принятия Генплана отпал: все законно. И хорошо, что так. Ведь окажись, что принятие документа невозможно, у города могли бы возникнуть проблемы. О них неоднократно предупреждали эксперты строительного рынка. Ведь пока Генплан был в подвешенном состоянии, застройка ряда городских территорий оставалась замороженной.

К чему это могло привести? Уменьшение предложения на рынке жилья. Как следствие - рост цен на недвижимость. А еще - уменьшение поступлений налогов. Застройщики - одни из важнейших вкладчиков в бюджет города, так что казна могла недосчитаться миллионов рублей, необходимых для развития Новосибирска.

Куда будут тянуть метро

Безусловное большинство депутатов проголосовало за новый документ. И в первом, и во втором чтениях. Что это даст, кроме того, что позволит застройщикам полноценно работать?

- В новом строительстве отдается приоритет площадкам реконструкции застройки (в первую очередь ветхого и аварийного фонда): развитию транспортной и социальной инфраструктуры для обеспечения уже застроенных в последние годы территорий и завершения начатых крупных проектов, а также развитию общественного транспорта. Сохраняются уже существующие зеленые пространства и создаются основы для последующей подготовки генеральной схемы озеленения Новосибирска, - отметил заместитель мэра - начальник департамента строительства мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

Генеральный план приняли сразу в двух чтениях. Фото: Михаил ДОКУКИН

То есть главные приоритеты плана - расселение ветхого и аварийного жилья, развитие транспорта и озеленение Новосибирска.

Еще в Генплане предусмотрено строительство новых станций подземки. Кроме «Спортивной», которая должна открыться к 2023 году, - еще шесть! На Дзержинской ветке - «Молодежная», «Гусинобродская» и «Автовокзал», на Ленинской - «Площадь Станиславского», «Троллейная» и «Северная».

Только цифры

Документ прогнозирует, что к 2030 году население Новосибирска составит 1 миллион 750 тысяч жителей.

Объем нового жилья составит 10,7 миллиона квадратных метров (с ежегодным вводом жилья 1 - 1,1 миллиона квадратных метров). При этом уровень жилищной обеспеченности повысится до 30 - 31 квадратного метра на человека.

Общая площадь территории, подлежащей реконструкции, около 1000 гектаров. Площадки новой застройки - около 500 гектаров. В границах указанных территорий предполагается обустроить около 300 гектаров рекреационных зон.