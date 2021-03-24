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Общество24 марта 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 24 марта 2021 года: отчим рассказал, как убивал шестилетнего мальчика, сибиряк избил лопатой водителя, подрезавшего его

Рассказываем последние новости Новосибирска на 24 марта 2021 года
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Отчим рассказал, как избивал своего пасынка. Фото: скриншот из видео/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 марта 2021 года в одном материале: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.

ОТЧИМ РАССКАЗАЛ, КАК УБИЛ ПАСЫНКА

Появилось видео со следственного эксперимента, в котором отчим убитого 6-летнего мальчика показал на манекене, как расправился с ребенком. Напомним, трагедия произошла в поселке Кудряшовский 19 марта. Как установили следователи, мать и отчим весь день пили, а потом решили заняться воспитанием ребенка. Они поставили мальчика в угол и заставили читать. Малыш не мог внятно прочесть текст, чем привел взрослых в ярость.

ПЕНСИОНЕРКА ПАРОДИРУЕТ ЗВЕЗД ШОУ-БИЗНЕСА

58-летняя Ольга Симонова раньше работала медсестрой, а как вышла на пенсию, занялась творчеством. Женщина начала осваивать соцсети и пародировать звезд. Она рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, как ей пришла эта идея. Особенно пожилой сибирячке удается Ольга Бузова.

МАМЕ ШКОЛЬНИКА, КОТОРОМУ ПЕДАГОГ ПРИСТАЛА ИНТИМНОЕ ВИДЕО, ОБЪЯВИЛИ БОЙКОТ

Школьный скандал в Татарском районе не стихает уже неделю. Напомним, учительница английского языка отправила ученику видео своим со стриптизом. На допросе она во всем созналась, но сельчане все еще винят парня и его маму. Сейчас односельчане винят маму мальчика, что якобы именно она опозорила педагога на весь интернет. Но она это отрицает.

РЕЙС «НОВОСИБИРСК-ХАБАРОВСК» ВЕРНУЛИ В АЭРОПОРТ «ТОЛМАЧЕВО»

23 марта рейс «Новосибирск-Хабаровск» пришлось экстренно вернуть в аэропорт «Толмачево» из-за того, что одной из пассажирок стало плохо. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДАРИЛ ЖИЗНЬ ЧЕТЫРЕМ БОЛЬНЫМ

Посмертный донор подарил жизни 4 серьезно больным людям. Серди них полуторагодовалый Егор, которому пересадили от анонима часть печени. Еще одному мужчине пересадили его сердце, а двум пенсионерам - роговицы. Пациенты рассказали свои откровенные истории и каким они представляют себе своего спасителя.

КОСМОНАВТ АЛЕКСАНДР ЛАЗУТКИН РАССКАЗАЛ, КАК ТУШИЛ ПОЖАР НА ОРБИТЕ

Герой России Александр Лазуткин побывал в гостях на радио «Комсомольская правда-Новосибирк». В интервью он рассказал о черезвычайных ситуациях, которые происходили во время полетов. Например, как им пришлось тушить пожар на орбите.

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