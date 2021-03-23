В самолете «Новосибирск-Хабаровск» стало плохо пассажирке: борт экстренно вернули в «Толмачево»

Самолет развернулся в Новосибирск, пролетая над Кемеровской областью. Фото: Виктория МИНАЕВА

В ночь на вторник, 23 марта, самолет «Новосибирск-Хабаровск» авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в «Толмачево». Самолёт развернулся, когда пролетал над Кемерово.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, почему экипаж воздушного судна принял решение вернуться.

— Через 40 минут после вылета Airbus A319-111 стало плохо пассажирке. Самолет тогда находился в районе Кемерово. Он развернулся, сел в аэропорту «Толмачево». Пассажирку высадили для оказания медицинской помощи и снова отправились в Хабаровск. Оснований для проведения проверки нет, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

Напомним, неделю назад произошел похожий случай: самолет «Новосибирск-Иркутск» компании S7 вернулся в «Толмачево», пробыв в воздухе всего 20 минут. Причиной стала техническая неисправность самолета.

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