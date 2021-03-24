Гороскоп на апрель 2021 года от новосибирского астролога: кому весна принесет удачу

Многих этой весной ждет не только удача, но и поможет реализовать долгожданные планы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Гороскоп на апрель 2021 года от новосибирского астролога Елены Альмах обещает яркую, богатую на события весну. Настраивайтесь на позитив и готовьтесь встречать тепло! А что месяц принесет каждому из знаков зодиака — в нашем материале.

Овен. Признав свою неправоту в отношениях с окружающими, вы получите шанс избежать потерь — моральных, профессиональных и материальных.

Телец. Сложный месяц. Откажитесь от личных планов в пользу коллективных. Во всех финансовых вопросах следует проявлять крайнюю осторожность.

Близнецы. Период разрушения старого. Конечно, жалко уходящее… Несмотря ни на какие сложности, не передавайте инициативу и полномочия в другие руки.

Рак. Не сомневайтесь в себе, ваша психологическая готовность к рекордам сделает ваши возможности безграничными.

Лев. Ради собственного умственного и физического здоровья важно уметь вносить в повседневную жизнь элемент игры. Благодаря этому вы сможете активизировать свой творческий потенциал.

Дева. Месяц накопления энергетического потенциала, поэтому не пытайтесь выкладываться максимально, берегите себя. Время как нельзя лучше подходит для отдыха.

Весы. Максимальная реализация планов возможна во второй половине месяца. Старайтесь правильно оценивать свои силы и не отвлекаться на посторонние дела.

Скорпион. Не позволяйте манипулировать чувством собственного достоинства: вы можете лишиться и достигнутых результатов, и свободы действий в дальнейшем.

Стрелец. Во всем необходима осторожность. Встречи, в которых выяснение отношений неизбежно, лучше отложить. Включаясь в чужие заботы, не позволяйте втянуть себя в неприятности.

Козерог. Время преодоления сомнений. Дела решатся легко, за внешней легкостью скрываются давно созревшие решения. И все же старайтесь не переутомляться.

Водолей. Высока вероятность обострения противоречий, расхождения во взглядах. В работе — напряженные моменты, которые трудно обойти самостоятельно.

Рыбы. Могут вскрыться аферы, тайны, интриги, в том числе и в личных взаимоотношениях. Полезна физическая активность.

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