«У детского сада, у школы отрезают часть земли» - активисты выступают против нового генплана Новосибирска

Горсовету предстоит рассмотреть на сессии спорный вопрос. Фото: Горсовет Новосибирска.

24 марта на сессии новосибирского Горсовета будет представлен обновленный генплан города.

Предыдущую версию генплана, которая прошла все этапы согласования с ведомствами и общественностью, должны были рассмотреть еще в конце прошлого года. Но тогда к генплану возникли замечания у депутатов Заксобрания. И мэр Новосибирска Анатолий Локоть взял тайм-аут на устранение недостатков в документе. «Нам предстоит доработать генплан. Нам предстоят слушания, без этого не обойтись», - прокомментировал он.

Теперь на сессии предстоит рассмотреть обновленный документ, но он вызывает неприятие у ряда общественных активистов и депутатов.

- Есть ряд пунктов, которые, на мой взгляд, не реализованы, хотя эти пункты отражены в представлении прокуратуры. Прокуратура написала письмо в адрес мэрии с просьбой скорректировать целый ряд пунктов. Но эти пункты не были отработаны, - говорит депутат Горсовета Наталья Пинус в видеоролике, выложенном в Facebook.

Не учтенные замечания прокуратуры – одна претензия. Другая – отсутствие анализа со стороны общественности. Ведь на публичных слушаниях рассматривался только предыдущий вариант документа, который планировалось вынести на сессию 4 декабря 2020 года. Общественные слушания по «мартовской» версии генплана, несмотря на заверения мэра, так и не провели.

- Они закончились весной 2020 года. И то, что делалось [после], в декабре-январе – это нарушение градостроительного кодекса, - ссылается на отсутствие общественных слушаний по новому документы депутат Горсовета Светлана Каверзина.

Конкретные претензии к документу приводит общественный активист Михаил Рязанцев.

- Чем плох генплан, который нам предлагают? Первое – тем, что узаконивается застройка зеленых зон, - рассуждает он. – Фактически депутатам предлагают проголосовать за узаконивание махинаций с городской землей.

Еще более жестко градостроительную политику Новосибирска критикует руководитель новосибирской областной организации «Совет Отцов» Сергей Майоров: - Есть конкретные примеры, когда у детского сада, когда у школы отрезают часть земельного участка и передают под коммерческое жилье. У нас нет досуговых центров в шаговой доступности, у нас у школ забирают территорию.

Теперь судьбу спорного документа будет решать сессия Горсовета. 24 марта станет известно, прислушались ли голосующие к мнениям недовольных активистов.

- Я предлагаю мэру снова отозвать генеральный план, вернуться к тому проекту, который был до 4 декабря, и именно тот проект вынести на сессию Горсовета, - резюмирует Светлана Каверзина.

И она, и еще ряд депутатов планируют голосовать против версии генплана, который не прошел публичные слушания и не скорректирован с учетом замечаний прокуратуры. Если же генплан будет принят в варианте, который общественность не считает легитимным, есть риск судебных разбирательств, претензий прокуратуры… А это может еще на неопределенный срок отложить возможность начать строительство в соответствии с новым генпланом. Такими темпами может закончиться и без того короткий в Сибири строительный сезон…