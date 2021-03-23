Бесплодие: выход есть

Ольга родила девочку после курса терапии у Алены. Фото: www.instagram.com/treeline.ru

Иногда даже самые страшные прогнозы врачей оказываются ничтожными перед искренним и огромным желанием подарить этому миру новую жизнь. Испытать радость материнства способна любая женщина, но не у всех путь к роддому бывает легким.

Как часто мы видим, что благополучные семейные пары страдают из-за невозможности родить ребенка: проходят дорогостоящие обследования, проверяют совместимость, ждут чуда годами. В это время другие, не слишком здоровые с виду женщины, ведущие асоциальный образ жизни, только успевают подкатывать коляску к роддому за очередным чадом.

В чем секрет такого парадокса и так ли страшен диагноз «бесплодие», не понаслышке знает сибирячка Алена Махова, разработавшая авторский курс по решению проблем с зачатием и применившая его на себе, а потом и на множестве других семейных пар.

Алена Махова - автор методики, решающей проблемы бесплодия. Фото: www.instagram.com/treeline.ru

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Алена рассказала, как она сама стала матерью и с помощью каких методик, психотренингов по самотрансформации внутренней среды женщины помогла другим родить здоровых детей.

«Я пережила и радость, и боль потери»

Сейчас 46-летняя Алена Махова уже имеет за плечами большой опыт психоаналитической работы. Она долгие годы являлась консультантом служб безопасности, имеет навыки профайлера и даже криминалиста-физиогномиста. На протяжении более чем 20 лет Алена не только исследовала преступников по фотографиям и участвовала в оперативной работе, но и занималась изучением проблемы бесплодия, которая, как оказалось, коснулась ее самой.

Алена еще будучи студенткой и молодой женой однажды в кабинете у врача услышала шокирующий диагноз. Медики тогда предложили решать проблему кардинально - с помощью хирургического вмешательства, что означало только одно: шанса родить детей у девушки не будет никогда.

Алиса и Соня - дочки сибирячки. Фото: www.instagram.com/treeline.ru

- А я всегда мечтала о большой семье, о дочках и сыновьях. Для меня сама мысль о бездетности была невыносима, поэтому я изначально отказалась идти по пути наименьшего сопротивления. Решила бороться. Первым делом отправилась в библиотеку и стала изучать медицинскую литературу, потом - психологию, затем стала проводить собственные наблюдения и делать выводы, - рассказывает автор курса компании «Трилайн» Алена Махова.

От услуг врачей сибирячка отказываться не стала и прошла полный курс лечебной терапии. Но самое главное - начала работать над собой, над своими страхами, неправильными установками и ментальными «тараканами». И это подействовало на оздоровление организма. Спустя недолгое время Алена забеременела. На свет появился долгожданный сын.

- Вот тогда я осознала, что любой человек в силах победить диагноз, что причины наших болезней - это встроенные внешней средой вирусные блоки, которые нарушают внутреннюю гармонию, в том числе и гормональный фон. Залог здоровья и успеха, в том числе и зачатия, в полной трансформации своего мышления. Родив в первый раз, я еще не до конца верила и понимала, как все это работает. Моя теория совершенствовалась, я изучала этот вопрос все глубже, вникая в фундаментальные исследования медицинских светил и в то, что не расскажут ни в одном кабинете женской консультации, - продолжает Алена.

Через несколько лет женщина забеременела снова. Но рождение ребенка принесло в семью много горя и разочарования. В тот момент Алене показалось, что рухнул мир, из-под ног ушла земля.

- Новорожденная Ника прожила всего несколько дней. А я стала мамой Ангела. В тот страшный год мне вообще не хотелось жить. Я заботилась о старших детях, много работала, но эта боль постоянно жила во мне. Самое ужасное, что в нашем городе, да и вообще в России, нет никакой службы психологической помощи и поддержки таким мамочкам, - говорит сибирячка.

Многие мамы, пережив смерть ребенка, потом психологически боятся новой беременности, зациклившись на трагедии. Смириться с произошедшим и быть счастливой в будущем - непростая задача.

- Я прошла через это. Знаю, что женщины в такой ситуации теряют доверие к своему телу и здоровью. Но это исправимо и доказано многими счастливыми родителями, - уверяет Алена.

Она снова стала работать над собой, прислушиваясь к своим страхам, к боли. Так появилась еще одна система преодоления проблемы.

Алиса - самая младшая девочка в семье. Фото: www.instagram.com/treeline.ru

- В тот момент у меня было самое настоящее ментальное бесплодие. Я хотела еще детей, но не могла. Уже ведь не было никаких противопоказаний по здоровью, физически я и муж были полностью готовы, но… Пришлось серьезно поработать над моим внутренним миром и полностью поменять качество своей жизни, прежде чем родилась Алиса. И она у нас правда получилась девочкой из Страны чудес. Самая младшая и самая, наверное, любимая в семье, - улыбается сибирячка.

Помог себе - помоги другим

Алена рассказывает, что никогда не могла пройти мимо чужого несчастья. Эта черта характера всегда подталкивала ее помогать другим людям. Особенно ее до глубины души задевали истории семейных пар, которые очень хотят, но не могут завести детей.

- Так я начала консультировать женщин, а иногда и мужчин. У меня уже был успешный личный опыт и наблюдения, а также собственные исследования в вопросах бесплодия. По моей годами проверенной схеме женщины успешно рожали здоровых малышей. Этих деток я считаю отчасти и своими. Мы поддерживаем контакт, общаемся, и я очень счастлива, что они есть. А еще они - живой и самый наглядный пример того, что бесплодие - это не приговор, а состояние. В большинстве случаев это просто диагноз, услышав который надо всерьез браться за себя и срочно все кардинально менять. Этот процесс длится не один-два дня - должна выработаться устойчивая привычка к качественному мышлению, питанию, осознанности, - перечисляет наша собеседница.

Постепенно консультации и помощь так увлекли сибирячку, что стали занимать основную часть ее жизни. Если женщина раньше помогала своим знакомым, потом - знакомым знакомых, то в последние годы к ней стали обращаться люди по рекомендациям от тех, кого она уже и сама не помнит.

Алена поддерживает связь со всеми детьми, которые родились по ее методике. Фото: www.instagram.com/treeline.ru

Так на свет появился, как шутит Алена, еще один ее ребенок - авторский курс по решению проблем с бесплодием. И теперь она не одна. В штате компании «Трилайн» есть и высококвалифицированные гинекологи, и юристы, и помощники, которые делают ценную информацию доступной и удобной для восприятия.

- Безусловно, мы работаем совместно с врачами, так как никакие медитации, аффирмации и психотренинги не вылечат гнойную матку, - добавляет Алена Махова.

Более того, все накопленные знания уместились в полезные вебинары. Это значит, что женщинам не придется ехать, например, с юга в далекую Сибирь, чтобы решить свою проблему.

Дети «Трилайна»

В копилке счастливых историй с каждым днем становится все больше и больше благодарных отзывов от женщин, которые уже познали радость материнства. Вот лишь пара из них.

«Подготовка к появлению малыша - ответственный и волнительный момент для каждой будущей мамы. И я не исключение! Как только решили с мужем, что хотим малыша, я пошла в женскую консультацию. Врач уныло посмотрела меня на кресле, взяла мазок и закончила прием. Я давай сама расспрашивать: «Может, какие-то анализы надо сдать? Может, витамины? Может, что-то еще надо сделать?..» В ответ услышала: «Ну, попейте фолиевую кислоту». И все! В итоге череда неудачных попыток, слезы… Это был сложный и долгий период. А потом - случайный разговор с Аленой! Я попала на консультацию к специалистам и к ней («Трилайн» был еще в планах). Я узнала, что, оказывается, надо подготовить и организм мужа, что надо «выследить» овуляцию, чтобы она была качественной! А еще обязателен позитивный настрой на сам процесс, умение визуализировать результат. Я уже не девочка-подросток, но с удивлением узнала, что есть даже специальные техники полового акта для зачатия. Пришлось научиться работать с сигналами приближения своего чуда, переписать семейные негативные сценарии... В общем, очень много интересного и даже шокирующего. С помощью дельных рекомендаций, вплоть до якорных вещичек (все это было увлекательно и очень интересно), уже на второй цикл я забеременела! Сейчас мы счастливые родители, - написала свою историю сибирячка Ольга Пахомова. Пользуясь уже проверенной методикой, она носит под сердцем уже второго малыша.

Счастливая семья Светланы. Фото: www.instagram.com/treeline.ru

- Сегодня моей самой лучшей доченьке полгода, и я хочу поделиться своей большой радостью. Три года назад мне поставили диагноз «эндометрит» и давали очень мало шансов стать мамой. После миллиона обследований, дорогостоящих лечений, платных клиник тест наконец-то показал две полоски. Я плакала от счастья! Но счастье мое продолжалось до 11 недель. Однажды я почувствовала, что что-то не так, побежала к своему врачу, направили на УЗИ. Диагноз: «замершая беременность». Потом - чистка, депрессия, нежелание жить и вечный вопрос: почему это произошло со мной? В поисках ответа я наткнулась на одном из форумов на комментарий мамочки с похожей историей, где она рекомендовала обратиться к Алене. Отнеслась скептически, ведь я посетила уже, кажется, все возможные клиники. Но пошла. И это было самым правильным решением в моей жизни. Полгода работы с психологом, наблюдение прекрасных докторов не прошли даром! Снова заветные две полоски. Страшно ли мне было? Конечно да, ведь я уже пережила большую потерю и боялась, что это может повториться. Беременность протекала отлично, а после работы с Аленой тревожность сходила на нет. Роды прошли замечательно, и вот оно, мое маленькое чудо - гладит маму ладошками и сопит так сладко под боком. Я - мама! Могла ли я об этом мечтать еще полтора года назад? Конечно же нет, а теперь и представить не могу, что может быть по-другому. Огромное спасибо миру, той девушке на форуме и самое главное - лучшим в мире специалистам и их слаженной работе за то, что дарят нам самое большое в мире счастье - быть родителями, - поделилась своей радостью еще одна молодая мамочка Светлана Данилова.

Другие истории успешных, а часто уже и многодетных семей можно узнать по адресу www.instagram.com/treeline.ru или на официальном сайте.