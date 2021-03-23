Последние новости Новосибирска на 23 марта 2021 года: после убийства 6-летнего мальчика на сотрудников опеки завели уголовное дело, девочке-«бабочке» нужна помощь

За сутки произошло много важных событий. Фото: стоп-кадр из видео/соцссети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 марта 2021 года: все самое важное - в нашем материале.
СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА СОТРУДНИКОВ ОРГАНЫ ОПЕКИ
Напомним, страшная трагедия произошла в дачном поселке Кудряшовский: там нашли мертвым избитого 6-летнего мальчика. Под подозрением - мать ребенка и отчим, который регулярно издевался над ним: их задержали и предъявили обвинение в убийстве. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении органов опеки и обвиняют их в халатности.
МАССОВАЯ АВАРИЯ НА ТРАССЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ
22 марта на трассе в Черепановском районе произошла массовая авария. Одна из машин выехала на встречную полосу, где ехал другой автомобиль. Водитель начал тормозить, но в в этот момент сзади в его машину въехал Subaru Forester. А затем встречная машина въехала в Subaru. В больнице оказались 5 человек, в том числе 1 ребенок.
ДЕВОЧКЕ С ХРУПКОЙ КОЖЕЙ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НА ЛЕКАРСТВА
В Барабинске живет 4-летняя Виктория с редкой генетической болезнью: у ребенка очень тонкая кожа, и каждое прикосновение для нее опасно. Ежемесячно мама девочки-«бабочки» тратит 300 тысяч на лекарства. Сейчас им очень нужны средства на лечение ребенка.
В ОБЛАСТЬ ПРИВЕЗЛИ НОВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
В Новосибирскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В ближайшее время дозы распределят по медучреждениям области.
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