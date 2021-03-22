Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 марта 2021 года: в регион поступило 6500 доз вакцины

За минувшие сутки ковид в регионе диагностировали еще у 91 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 91 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 969 случаев заболевания. При этом из больниц уже выписались 34 936человек, 67 из них — за последние сутки.

с начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 969 случаев заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 5 ЧЕЛОВЕК

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 5 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины в возрасте 56, 70, 75 лет и женщины в возрасте 66 и 83 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1574 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 6 ДЕТЕЙ

В регионе за последние сутки инфекцию диагностировали еще у 6 детей. Сейчас в стационарах города и области с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом находятся 12 ребятишек. Всего в Новосибирской области COVID-19 выявили у 2201 ребенка.

В РЕГИОН ПОСТУПИЛО 6500 ДОЗ ВАКЦИНЫ

В Новосибирскую область поступило 6500 доз вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. По его словам, в ближайшее время дозы распределят по медучреждениям региона. На сегодняшний день прививку от COVID-19 поставили уже 90296 сибиряков. Из них 58109 пациентов получили вакцину двукратно.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 91 человек

Количество пациентов в реанимации: 76 человек

Масочный режим: продлен до конца апреля 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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