«Создано лапками» теперь в Новосибирске: бренд WHISKAS® поддержит людей, решившихся взять котенка из приюта

Фото: WHISKAS®.

На специальном сайте организаторы разместили анкеты котят, которые ищут своих хозяев. Для каждого, кто решится подарить питомцу из приюта любящий дом, бренд подготовил специальный набор, призванный помочь в уходе за малышом в первый месяц жизни.

За прошедший год большое количество людей заинтересовались возможностью завести котенка, в том числе взять его из приюта, однако многие из них так и не приняли окончательное решение. Согласно статистике Яндекса, в апреле 2020 года запрос «котенок» сделали на 76,5% больше людей, чем годом ранее, а в мае - на 82% больше аналогичного месяца 2019 года. На 57,8% возросло количество запросов «взять котенка» в январе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Всего в период с марта 2020 по январь 2021 года запрос «котенок» задали на 37,4%, или на 11 миллионов человек больше, чем за аналогичные месяцы годом ранее.

Фото: WHISKAS®.

Проект «Создано лапками» призван устранить барьеры, с которыми обычно сталкиваются будущие хозяева. Организаторы взяли на себя основные вопросы, связанные с состоянием здоровья питомцев в первые месяцы их жизни. Все котята, профили которых были размещены на сайте компании, прошли осмотр у ветеринара. Для того чтобы помочь будущим владельцам сделать первые шаги, WHISKAS® также подарит всем героям проекта наборы для ухода за котенком. В их состав входят домик-коробка для питомца, рацион питания на первый месяц, подарочный сертификат в зоомагазин Petshop.ru и бесплатная онлайн-консультация в сервисе телеветеринарии Petstory. Если новоиспеченные «родители» не имеют опыта в воспитании котят, ответить на самые распространенные вопросы поможет буклет с полезной информацией о животных. На сайте акции также доступны дополнительные образовательные материалы для будущих хозяев.

Для привлечения внимания к проблеме бренд запустил масштабную рекламную кампанию. Ролики и другие креативные материалы, снятые в поддержку социального проекта, показывают, что любая шалость котенка компенсируется количеством любви, которую он приносит в жизнь своего хозяина.

Фото: WHISKAS®.

- Наши исследования показывают, что хозяева домашних животных в два раза чаще остальных людей сохраняли позитив в период вынужденной изоляции*. Оставшись дома, человек понял, какую важную роль любимец играет в его жизни. Взяв котенка домой, мы не только впускаем в свою жизнь безграничную любовь, но и берем на себя ответственность за жизнь и благополучие другого существа. Животные оставляют свой след в наших сердцах, душах и домах, и только приняв это, можно обрести настоящую связь с котенком. Запуская этот проект, мы стремимся напомнить людям, что ни одна разбитая ваза не стоит того счастья, которое новый член семьи подарит вам и вашему дому, - отметила Наиля Алиева, глобальный бренд-менеджер WHISKAS®.

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* Исследование Mars Petcare.

На правах рекламы