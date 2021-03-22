В АО «РЭС» отмечают рост показателей надежности в период ОЗП 2020/21 года

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В системообразующем электросетевом предприятии энергосистемы Новосибирской области основным приоритетом производственной деятельности считают надежное электроснабжение потребителей на всей территории региона. Необходимое условие выполнения этой задачи - стабильное функционирование электросетевого комплекса, находящегося в зоне ответственности предприятия.

В осенне-зимний период (ОЗП) электросети подвергаются всевозможным испытаниям на прочность - от крепких сибирских морозов или снежных метелей до повышенных нагрузок, обусловленных многократно возрастающим энергопотреблением из-за повсеместного использования электрообогревателей. И эта зима особенно придирчива к энергетикам - штормовые предупреждения об ухудшении погодных условий следуют одно за одним. Аномальное похолодание ниже 40 градусов мороза, штормовой ветер до 27 м/с, сильные метели, гололедные явления, отложения мокрого снега - это далеко не полный перечень капризов природы, которым противостояли оперативные службы АО «РЭС». И надо отметить - вполне успешно!

За период с ноября 2020 по январь 2021 года из-за погодно-климатических явлений в сетях АО «РЭС» произошло всего 56 технологических нарушений, что почти на 40% ниже уровня за аналогичный период 2019/20 года.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Достижение таких показателей стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах АО «РЭС». Несмотря на введенные в период пандемии ограничительные меры, предприятием в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей и ключевые проекты инвестиционной программы, на 100% укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, а оперативный персонал предприятия подтвердил готовность к прохождению отопительного сезона в ходе командно-штабных учений и общесетевой противоаварийной тренировки.

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в ОЗП 2020/21 года продолжается выполнение ряда целевых программ, которые направлены на замену существующего оборудования более передовым, изготавливаемым из современных материалов по новейшим технологиям, что позволяет значительно снизить аварийность.

Приоритетными на 2021 год являются целевые программы по замене высоковольтных вводов и опорно-стержневой изоляции 35-110 кВ, грозотроса на ВЛ 110 кВ, полимерных изоляторов ЛК на стеклянные 110 кВ и другие целевые программы. Отдельно стоит отметить работы по замене голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП), который не только позволяет значительно снизить риск короткого замыкания, имеет высокую пожароустойчивость, но и препятствует налипанию мокрого снега и образованию наледи за счет физических свойств диэлектрика.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, АО «РЭС» запланирован комплекс мероприятий по расчистке просек и вырубке отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП, с применением новейших образцов специальной техники.

Надежная работа электросетевых объектов предприятия в период прохождения ОЗП неоднократно отмечалась органами власти, в том числе в рамках ряда межведомственных совещаний по вопросам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 года.

Все это позволило АО «РЭС» в течение текущего осенне-зимнего периода успешно выполнять задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области.