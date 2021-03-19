Что известно о гибели матери двоих детей из Линево, которую убил муж-тиран

У семейной пары было двое детей. Фото: соцсети.

Убийство жительницы Линево потрясло Новосибирскую область: женщина успела позвонить в полицию, попросить помощи, но, когда полицейский через 8 минут приехал на место, в квартире уже была тишина, дверь ему никто не открыл. Что на данный момент известно по этому громкому делу?

Убийство произошло 18 марта в многоквартирном доме в поселке Линево под Новосибирском. Вернувшись домой из школы в районе обеда 14-летняя девочка увидела в квартире жуткую картину: мертвых маму и папу. Шокированная школьница бросилась за помощью к соседям, те вызвали полицию, но спасать родителей было уже поздно.

По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате обильной кровопотери. На руке и под коленом 32-летней Татьяны С. были обнаружены глубокие порезы. На теле женщины не было практически живого места. Вероятно, что перед смертью она была сильно избита и порезана.

Татьяна часто жаловалась на агрессию мужа. Фото: соцсети.

— Перед звонком в полицию об обнаружении погибших, жертва домашнего насилия сама набирала «02» и просила помощи, плача в трубку, что на нее нападает агрессивный муж, — сообщил КП-Новосибирск источник близкий к следствию.

Возможно, что Татьяна умирала на руках у супруга. А когда он осознал, что натворил, то испугался ответственности и совершил самоубийство. Мужчина оставил предсмертную записку.

У пары осталось двое детей: дочка и сын. Они до сих пор находятся в шоке после произошедшего и никак не могут поверить, что их родителей больше нет.

— В целом это была обычная семья. Татьяна работала на заводе крановщицей, а Павел, кажется, нигде не работал. Он вообще периодически куда-то пропадал, возможно, ездил на вахту. Они между собой часто ссорились, он поднимал на нее руку, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома, живущая по соседству.

Павел С. несколько дней назад отмечал день рождение. Фото: соцсети.

Впрочем, сам глава семейства - не такой уж обычный. 42-летний Павел С. ранее был неоднократно судим за угрозы убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее женщина уже жаловалась на мужа-тирана в полицию. Дважды на него возбуждали уголовные дела за угрозу убийством. Но супруга прощала мучителя на суде, в итоге оба процесса закончились мировой.

В МВД объясняют случившуюся трагедию так. Их сотрудник отреагировал на вызов, через 8 минут он был уже на месте происшествия - у квартиры, где жила пара. Но дверь ему никто не открыл.

- Он опросил соседку-пенсионерку, она сказала, что шума не слышала. Сотрудник с чистой совестью уехал. А что ему делать? Не ломать же дверь? На это нужна санкция суда, - объяснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства этой трагедии. Также проверку проводит Управление собственной безопасности МВД по Новосибирской области.

ОФИЦИАЛЬНО

«На стук в дверь никто не отвечал»

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали это происшествие так:

- 18 марта в 10.41 в отделение полиции «Линевское» через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 г.р. с просьбой о помощи. Уже через 9 минут на указанный адрес в пос. Линево прибыл сотрудник полиции. На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отвечал, при этом посторонних шумов за дверью не было, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. - Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем, основания для вскрытия двери отсутствовали. По факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки. Добавим, что в 2011 и 2015 годах в органы внутренних дел поступало 2 заявления от указанной женщины по поводу конфликта в семье. Сотрудниками полиции заявления были зарегистрированы в установленном порядке. По материалам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Расследованные сотрудниками полиции уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон.

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